Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Степанюком

Віктором Степанюком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У суботу, 25 травня, о 10.45 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Степанюка Віктора Миколайовича (04.12.1972 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 21 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 травня у Луцьку відбудеться прощання зПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У суботу, 25 травня, о 10.45 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Степанюка Віктора Миколайовича (04.12.1972 року народження), який був призваний на військову службу тащодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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