Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Степанюком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Степанюком
25 травня у Луцьку відбудеться прощання з Віктором Степанюком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У суботу, 25 травня, о 10.45 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Степанюка Віктора Миколайовича (04.12.1972 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 21 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!




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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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