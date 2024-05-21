На Донеччині у боях за волю України загинув Герой з Луцька Віктор Степанюк

На Донеччині у боях за волю України загинув Герой з Луцька Віктор Степанюк
На війні загинув Герой з Луцька Віктор Степанюк.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще втрату.

Лучанин Степанюк Віктор Миколайович, 04.12.1972 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 єгерського відділення 3 єгерського взводу 4 єгерської роти 2 єгерського батальйону.

Сержант Степанюк Віктор Миколайович загинув 21.05.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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