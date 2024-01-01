Бахмут став побратимом міста на Волині
Сьогодні, 12:12
Родина міст-побратимів Нововолинської громади розширилась – сьогодні у режимі відеоконференції підписали з начальником Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою меморандум про співпрацю.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Ще три місяці тому відбулась перша зустріч та знайомство з керівництвом Бахмута, яке звернулось до Володимира із листом про намір налагодити співпрацю. Під час спілкування домовились, що після підписання меморандуму міста будуть працювати за кількома напрямками, зокрема в частині реалізації спільних проєктів та обміну спортсменами й діячами культури.
«Упевнений, що наша співпраця буде плідною, ефективною та корисною для жителів обох міст», - заявив Пальонка.
«Простягаємо руку допомоги місту-фортеці, засвідчуючи свою підтримку та єдність. Віримо, що одного дня зможемо особисто відвідати Бахмут, який знову буде квітучим та сповненим життя. А поки що чекаємо бахмутців у гості на Волині», - додав він.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Ще три місяці тому відбулась перша зустріч та знайомство з керівництвом Бахмута, яке звернулось до Володимира із листом про намір налагодити співпрацю. Під час спілкування домовились, що після підписання меморандуму міста будуть працювати за кількома напрямками, зокрема в частині реалізації спільних проєктів та обміну спортсменами й діячами культури.
«Упевнений, що наша співпраця буде плідною, ефективною та корисною для жителів обох міст», - заявив Пальонка.
«Простягаємо руку допомоги місту-фортеці, засвідчуючи свою підтримку та єдність. Віримо, що одного дня зможемо особисто відвідати Бахмут, який знову буде квітучим та сповненим життя. А поки що чекаємо бахмутців у гості на Волині», - додав він.
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