Бахмут став побратимом міста на Волині

Бахмут став побратимом міста на Волині
Родина міст-побратимів Нововолинської громади розширилась – сьогодні у режимі відеоконференції підписали з начальником Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою меморандум про співпрацю.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Ще три місяці тому відбулась перша зустріч та знайомство з керівництвом Бахмута, яке звернулось до Володимира із листом про намір налагодити співпрацю. Під час спілкування домовились, що після підписання меморандуму міста будуть працювати за кількома напрямками, зокрема в частині реалізації спільних проєктів та обміну спортсменами й діячами культури.

«Упевнений, що наша співпраця буде плідною, ефективною та корисною для жителів обох міст», - заявив Пальонка.

«Простягаємо руку допомоги місту-фортеці, засвідчуючи свою підтримку та єдність. Віримо, що одного дня зможемо особисто відвідати Бахмут, який знову буде квітучим та сповненим життя. А поки що чекаємо бахмутців у гості на Волині», - додав він.


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Теги: Володимир, Волинь
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