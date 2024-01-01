Бахмут став побратимом міста на Волині

Родина міст-побратимів Нововолинської громади розширилась – сьогодні у режимі відеоконференції підписали з начальником Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою меморандум про співпрацю.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаЩе три місяці тому відбулась перша зустріч та знайомство з керівництвом Бахмута, яке звернулось до Володимира із листом про намір налагодити співпрацю. Під час спілкування домовились, що після підписання меморандуму міста будуть працювати за кількома напрямками, зокрема в частині реалізації спільних проєктів та обміну спортсменами й діячами культури.«Упевнений, що наша співпраця буде плідною, ефективною та корисною для жителів обох міст», - заявив Пальонка.«Простягаємо руку допомоги, засвідчуючи свою підтримку та єдність. Віримо, що одного дня зможемо особисто відвідати Бахмут, який знову буде квітучим та сповненим життя. А поки що чекаємо бахмутців у гості на Волині», - додав він.