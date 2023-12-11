У Закарпатському ТЦК помер чоловік, якого визнали придатним до військової служби

У Закарпатському ТЦК помер чоловік, якого визнали придатним до військової служби
23 травня в одному із закарпатських територіальних центрів комплектування (ТЦК) помер чоловік, якого визнали придатним до військової служби.

Про це розповіла пресслужба військкомату.

"На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії.

Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття.

Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду «швидкої», які по приїзду констатували смерть.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом призначено службову перевірку.

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Теги: Закарпатський ТЦК, чоловік, смерть
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