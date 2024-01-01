Пожежа у Черкасах: рятувальники на руках виносили дітей

Займання сталося у квартирі на 5-му поверсі багатоповерхівки.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



За допомогою автодрабини та сходовими клітинами евакуйовано мешканців з 8 та 9 поверхів будинку.



Трьох дітей 2007, 2008, 2010 та чоловіка 1986 років народження з ознаками отруєння продуктами горіння оглянули працівники швидкої медичної допомоги та госпіталізували до лікарні.



Пожежу ліквідовано на площі 40 квадратних метрів. Причина встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Черкасах під час пожежі евакуйовано 21 особу.у квартирі на 5-му поверсі багатоповерхівки.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.За допомогою автодрабини та сходовими клітинами евакуйовано мешканців з 8 та 9 поверхів будинку.Трьох дітей 2007, 2008, 2010 та чоловіка 1986 років народження з ознаками отруєння продуктами горіння оглянули працівники швидкої медичної допомоги та госпіталізували до лікарні.Пожежу ліквідовано на площі 40 квадратних метрів. Причина встановлюється.

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