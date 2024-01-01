Пожежа у Черкасах: рятувальники на руках виносили дітей
Сьогодні, 11:26
У Черкасах під час пожежі евакуйовано 21 особу. Займання сталося у квартирі на 5-му поверсі багатоповерхівки.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
За допомогою автодрабини та сходовими клітинами евакуйовано мешканців з 8 та 9 поверхів будинку.
Трьох дітей 2007, 2008, 2010 та чоловіка 1986 років народження з ознаками отруєння продуктами горіння оглянули працівники швидкої медичної допомоги та госпіталізували до лікарні.
Пожежу ліквідовано на площі 40 квадратних метрів. Причина встановлюється.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
За допомогою автодрабини та сходовими клітинами евакуйовано мешканців з 8 та 9 поверхів будинку.
Трьох дітей 2007, 2008, 2010 та чоловіка 1986 років народження з ознаками отруєння продуктами горіння оглянули працівники швидкої медичної допомоги та госпіталізували до лікарні.
Пожежу ліквідовано на площі 40 квадратних метрів. Причина встановлюється.
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