Пожежа у Черкасах: рятувальники на руках виносили дітей

Пожежа у Черкасах: рятувальники на руках виносили дітей
У Черкасах під час пожежі евакуйовано 21 особу. Займання сталося у квартирі на 5-му поверсі багатоповерхівки.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

За допомогою автодрабини та сходовими клітинами евакуйовано мешканців з 8 та 9 поверхів будинку.

Трьох дітей 2007, 2008, 2010 та чоловіка 1986 років народження з ознаками отруєння продуктами горіння оглянули працівники швидкої медичної допомоги та госпіталізували до лікарні.

Пожежу ліквідовано на площі 40 квадратних метрів. Причина встановлюється.


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Теги: пожежа, рятувальники
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