На Хмельниччині суд звільнив 50 засуджених, які виявили бажання мобілізуватися





Про це



Розгляд подань відбувався у відкритих судових засіданнях в режимі відео конференцій, під час яких судді мали змогу поспілкуватися із засудженими.



Передусім суд з’ясував, що адміністрація пенітенціарної установи проінформувала засуджених про можливість умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби за контрактом згідно із змінами в законодавстві. Після чого значна кількість засуджених звернулася до керівництва установи із заявами, в яких висловили бажання скористатися таким правом. Суд встановив обставини написання цих заяв і те, що вони є добровільними.



Як розповідали окремі із чоловіків, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена. Разом із тим, зі слів засуджених у виправній колонії залишається велика кількість осіб, які звільнятися умовно-достроково в такий спосіб не бажають.



Згідно з матеріалами, які надійшли до суду та текстів судових ухвал очевидним є те, що переважна кількість добровольців – це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме, крадіжки. Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, однак висловлювали впевненість, що зможуть оволодіти ними досить швидко.



Багато засуджених під час відео конференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією.



Окрім того, нагадаємо, що суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.



Додатково наголошуємо на тому, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу виключно у спеціальних підрозділах при військових частинах, а не в Національній гвардії України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 травня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби, які надійшли від ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)».Про це повідомили у пресслужбі Хмельницького міськрайонного суду.Розгляд подань відбувався у відкритих судових засіданнях в режимі відео конференцій, під час яких судді мали змогу поспілкуватися із засудженими.Передусім суд з’ясував, що адміністрація пенітенціарної установи проінформувала засуджених про можливість умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби за контрактом згідно із змінами в законодавстві. Після чого значна кількість засуджених звернулася до керівництва установи із заявами, в яких висловили бажання скористатися таким правом. Суд встановив обставини написання цих заяв і те, що вони є добровільними.Як розповідали окремі із чоловіків, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена. Разом із тим, зі слів засуджених у виправній колонії залишається велика кількість осіб, які звільнятися умовно-достроково в такий спосіб не бажають.Згідно з матеріалами, які надійшли до суду та текстів судових ухвал очевидним є те, що переважна кількість добровольців – це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме, крадіжки. Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, однак висловлювали впевненість, що зможуть оволодіти ними досить швидко.Багато засуджених під час відео конференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією.Окрім того, нагадаємо, що суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.Додатково наголошуємо на тому, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу виключно у спеціальних підрозділах при військових частинах, а не в Національній гвардії України.

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