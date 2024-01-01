Поліція встановила водія, який у Луцьку надавав стусанів жінці

який побив жінку, яка, нібито, перебігала дорогу у невстановленому місці.



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За даними правоохоронців, із заявою про побиття жінка досі нікуди не звернулася. Як стало відомо, подія сталася ввечері, 22 травня. Особу водія та його авто вдалося встановити завдяки показам очевидців і відео з камер спостереження.



"Вживаються заходи, аби знайти і жінку. Після цього прийматиметься процесуальне рішення щодо того, до якої відповідальності і за якими статтями притягнути обох правопорушників", — зазначили в поліції.



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23 травня у соцмережах поширили десятисекундне відео, на якому видно, як чоловік на проспекті Волі завдає рукою кількох ударів жінці, яка, нібито, перебігала дорогу у невстановленому місці. На відео водій каже: "Я гружоний, я її чуть не збив, я б її переїхав і зараз сидів би".







Того ж дня Нацполіція звернулася до громадськості із проханням відгукнутися свідків інциденту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники відділу кримінального аналізу встановили особу водія,, яка, нібито, перебігала дорогу у невстановленому місці.Про це повідомляє Суспільне За даними правоохоронців, із заявою про побиття жінка досі нікуди не звернулася. Як стало відомо, подія сталася ввечері, 22 травня. Особу водія та його авто вдалося встановити завдяки показам очевидців і відео з камер спостереження."Вживаються заходи, аби знайти і жінку. Після цього прийматиметься процесуальне рішення щодо того, до якої відповідальності і за якими статтями притягнути обох правопорушників", — зазначили в поліції.23 травня у соцмережах поширили десятисекундне відео, на якому видно, як чоловік на проспекті Волі завдає рукою кількох ударів жінці, яка, нібито, перебігала дорогу у невстановленому місці. На відео водій каже: "Я гружоний, я її чуть не збив, я б її переїхав і зараз сидів би".Того ж дня Нацполіція звернулася до громадськості із проханням відгукнутися свідків інциденту.

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