Відкриваємо Волинь: найкращі місця для відпочинку

Отож, які саме цікаві місця можна відвідати для відпочинку неподалік Луцька ?

Волинь – унікальна місцевість, оповита легендами, з великою кількістю історичних пам’яток архітектури й унікальними природними об’єктами, що зачарують будь-кого, хто мандрує Україною.Мандрівники зазвичай починають своє знайомство з Волинню з найпопулярніших архітектурних та історичних пам’яток, як до прикладу: замок Любарта, Успенський собор, замок Радзивілів, Шацькі озера, місця Лесі Українки та інші локації для подорожей, які найперші в пошуку Google. Якщо ви шукаєте чудове місце для подорожі чи відпочинку з родиною, то Волинська область є чудовим варіантом, адже вона славиться не тільки культурою та історією, а ще й своєю багатою природою.у селі Радовичі – чудовий варіант провести вихідні з сім’єю. Це велика ферма, яка налічує близько 700 голів благородного оленя, з якими можна контактувати і навіть нагодувати. Також ви тут зустрінете зубрів, диких кабанів та інших лісових тварин. Поруч також розташована кінна ферма, виставка карет, музей ретро автомобілів та розплідник корів. За кожну локацію окрема плата 100 – 120 грн.- якщо нема часу вирватись на круті драйвові сплави з ночівлею в наметі чи сільській місцині - туристичний каяк-клуб спеціально для вас, любителів активного відпочинку. Незабутні емоції та найкращі краєвиди на річці Стохід гарантовано. Вони організують для вас одноденний сплав різної складності та забезпечать харчування. Сніданок на базі клубу, пікнік на природі та запашна уха на вечерю перед від’їздом додому. Все це відбудеться з вами під час сплаву. Все це, за інформацією за 2023 рік, буде вартувати від 1800 грн.– неймовірне поле тюльпанів за 40 км від Луцька в селі Линівка. Щовесни тюльпанове поле відкрите для відвідувачів, які бажають насолодитися прекрасними краєвидами тюльпанів. На території поля вас чекають: сотні тисяч прекрасних тюльпанів, нові фотозони для світлин, музичний супровід, фудкорти зі смачною їжею та атракціони для дітей. Вартість вхідного квитка для дорослих – 150 грн і 100 грн для дітей від 7 до 13 років. Для дошкільнят – вхід безкоштовний.– фантастичне, мальовниче місце поблизу Луцька, чудовий варіант відпочинку, якщо втомилися від міської метушні. Безмежний ліс, фруктовий сад посеред лісу, пасіка, ставки, криниця – аби потрапити в цю лісову казку, не потрібно далеко їхати, декілька кілометрів від Луцька і вас зустрічає ботанічний заказник загальнодержавного значення «Воротнів».– один з найкращих варіантів для прогулянки у лісі. Нещодавно були встановлені місця для відпочинку – лавки, місця, де можна зарядити телефон, зайнятись спортом та інші лісові атракції. Місце знаходиться у лісі в селі Гаразджа за 10 хвилин їзди від центру Луцька.Загалом, Волинь - чудове місце для відпочинку на природі, для прогулянок та для спостереження за місцевими рослинами та тваринами.Текст: