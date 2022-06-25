Скільки пришкільних таборів працюватимуть цього року на Волині
Сьогодні, 11:00
З 3-го червня у восьми громадах на Волині запрацюють 73 пришкільні табори. У них планують оздоровити 7174 дитини віком від 7 до 14 років.
Про у коментарі Суспільному розповіла начальниця управління освіти й науки обласної адміністрації Наталія Матвіюк.
З її слів, у 49 пришкільних таборах буде передбачене харчування:
у Велицькій громаді — один табір для 26 дітей;
у Володимирській громаді — сім таборів, які охоплять 925 дітей;
У Ковельській громаді — 14 таборів, в які ходитиме 1200 дітей;
у Луцькій громаді відновлять роботу 26 таборів, їх буде відвідувати 3318 дітей;
у Любомльській громаді — один пришкільний табір на 60 дітей.
Без харчування в області працюватимуть 24 пришкільні табори:
у Голобській громаді — три табори для 45 дітей;
у Колодяжненській громаді — 10 таборів, які відвідуватиме 180 дітей;
у Нововолинській громаді — 11 таборів, які охоплять 1420 дітей.
Роботу пришкільних таборів фінансуватимуть за кошти місцевих громад, додала Наталія Матвіюк.
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Про у коментарі Суспільному розповіла начальниця управління освіти й науки обласної адміністрації Наталія Матвіюк.
З її слів, у 49 пришкільних таборах буде передбачене харчування:
у Велицькій громаді — один табір для 26 дітей;
у Володимирській громаді — сім таборів, які охоплять 925 дітей;
У Ковельській громаді — 14 таборів, в які ходитиме 1200 дітей;
у Луцькій громаді відновлять роботу 26 таборів, їх буде відвідувати 3318 дітей;
у Любомльській громаді — один пришкільний табір на 60 дітей.
Без харчування в області працюватимуть 24 пришкільні табори:
у Голобській громаді — три табори для 45 дітей;
у Колодяжненській громаді — 10 таборів, які відвідуватиме 180 дітей;
у Нововолинській громаді — 11 таборів, які охоплять 1420 дітей.
Роботу пришкільних таборів фінансуватимуть за кошти місцевих громад, додала Наталія Матвіюк.
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