Скільки пришкільних таборів працюватимуть цього року на Волині





Про у коментарі Наталія Матвіюк.



З її слів, у 49 пришкільних таборах буде передбачене харчування:



у Велицькій громаді — один табір для 26 дітей;



у Володимирській громаді — сім таборів, які охоплять 925 дітей;



У Ковельській громаді — 14 таборів, в які ходитиме 1200 дітей;



у Луцькій громаді відновлять роботу 26 таборів, їх буде відвідувати 3318 дітей;



у Любомльській громаді — один пришкільний табір на 60 дітей.



Без харчування в області працюватимуть 24 пришкільні табори:



у Голобській громаді — три табори для 45 дітей;



у Колодяжненській громаді — 10 таборів, які відвідуватиме 180 дітей;



у Нововолинській громаді — 11 таборів, які охоплять 1420 дітей.



Роботу пришкільних таборів фінансуватимуть за кошти місцевих громад, додала Наталія Матвіюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 3-го червня у восьми громадах на Волині запрацюють 73 пришкільні табори. У них планують оздоровити 7174 дитини віком від 7 до 14 років.Про у коментарі Суспільному розповіла начальниця управління освіти й науки обласної адміністраціїЗ її слів,у Велицькій громаді — один табір для 26 дітей;у Володимирській громаді — сім таборів, які охоплять 925 дітей;У Ковельській громаді — 14 таборів, в які ходитиме 1200 дітей;у Луцькій громаді відновлять роботу 26 таборів, їх буде відвідувати 3318 дітей;у Любомльській громаді — один пришкільний табір на 60 дітей.у Голобській громаді — три табори для 45 дітей;у Колодяжненській громаді — 10 таборів, які відвідуватиме 180 дітей;у Нововолинській громаді — 11 таборів, які охоплять 1420 дітей.Роботу пришкільних таборів фінансуватимуть за кошти місцевих громад, додала Наталія Матвіюк.

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