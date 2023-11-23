Російський диктатор володимир путін прибув до Білорусі
Сьогодні, 10:31
Російський диктатор володимир путін прибув з візитом у Мінськ, до свого білоруського колеги Олександра Лукашенка.
Про це повідомляють білоруські пропагандистські ресурси.
Зазначається, що літак Путіна Іл-96-300ПУ (RA-96021) здійснив посадку в Національному Аеропорту "Мінськ" 23 травня о 23:10. Раніше приземлився його літак-двійник.
Ці літаки супроводжували чотири винищувачі – по два російських та білоруських.
Білоруські пропагандисти з посиланням на диктатора Лукашенка повідомляють, що після прильоту володимира путіна очільники держав обговорять питання безпеки, а 24 травня здебільшого присвятять економічній тематиці за участю урядовців.
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Про це повідомляють білоруські пропагандистські ресурси.
Зазначається, що літак Путіна Іл-96-300ПУ (RA-96021) здійснив посадку в Національному Аеропорту "Мінськ" 23 травня о 23:10. Раніше приземлився його літак-двійник.
Ці літаки супроводжували чотири винищувачі – по два російських та білоруських.
Білоруські пропагандисти з посиланням на диктатора Лукашенка повідомляють, що після прильоту володимира путіна очільники держав обговорять питання безпеки, а 24 травня здебільшого присвятять економічній тематиці за участю урядовців.
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