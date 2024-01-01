Росія вже втратила майже пів мільйона солдатів
Сьогодні, 09:50
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 498 940 вояк.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
- танків ‒ 7635 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
- артилерійських систем – 12902 (+42) од,
- РСЗВ – 1080 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 813 (+0) од,
- літаків – 356 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 17569 (+56) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2101 (+7).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
- танків ‒ 7635 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
- артилерійських систем – 12902 (+42) од,
- РСЗВ – 1080 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 813 (+0) од,
- літаків – 356 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 17569 (+56) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2101 (+7).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Наступ на Сумську область не можна виключати», - ДПСУ
Сьогодні, 10:10
Росія вже втратила майже пів мільйона солдатів
Сьогодні, 09:50
Перша група українських пілотів закінчила навчання в США
Сьогодні, 09:20
У волинському селі на честь загиблого Героя назвали вулицю
Сьогодні, 08:25