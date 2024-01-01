Росія вже втратила майже пів мільйона солдатів

Росія вже втратила майже пів мільйона солдатів
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 498 940 вояк.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,

- танків ‒ 7635 (+13) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,

- артилерійських систем – 12902 (+42) од,

- РСЗВ – 1080 (+3) од,

- засоби ППО ‒ 813 (+0) од,

- літаків – 356 (+1) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),

- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн– 17569 (+56) од,

- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2101 (+7).

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Теги: Україна, росія, війна
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