Росія вже втратила майже пів мільйона солдатів





За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,



- танків ‒ 7635 (+13) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,



- артилерійських систем – 12902 (+42) од,



- РСЗВ – 1080 (+3) од,



- засоби ППО ‒ 813 (+0) од,



- літаків – 356 (+1) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),



- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),



- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн– 17569 (+56) од,



- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2101 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 498 940 вояк.За даними Генштабу,- особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,- танків ‒ 7635 (+13) од,- бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,- артилерійських систем – 12902 (+42) од,- РСЗВ – 1080 (+3) од,- засоби ППО ‒ 813 (+0) од,- літаків – 356 (+1) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн– 17569 (+56) од,- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2101 (+7).

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