У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 24 травня

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 24 травня
Протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, провела 57 авіаударів із 97 КАБами, понад 990 ударів безпілотниками-камікадзе, понад 4000 обстрілів (147 – із реактивних систем залпового вогню).

Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Він навів дані щодо ситуації за добу на різних напрямках, пише LB.ua.

На Харківському ворог продовжував наступально-штурмові дії. Відбулося чотири бойові зіткнення. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Стариця, Тихе.

На Куп'янському напрямку було 27 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Твердохлібове, Синьківка, Берестове, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Греківка та Новоєгорівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону в районі населених пунктів Торське, Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Краматорському напрямку окупанти десять разів намагалися прорвати оборону наших військ у районі населених пунктів Новий, Іванівське, Біла Гора, Кліщіївка та Андріївка.

На Покровському напрямку захисники відбили 28 атак у районі населених пунктів Євгенівна, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове, Новолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне, де росіяни 16 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку окупанти вдалися до двох безуспішних спроб прорвати оборони в напрямку Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Придніпровському напрямку ворог провів 11 атак на позиції Сил оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вже втратила майже пів мільйона солдатів
Сьогодні, 09:50
Перша група українських пілотів закінчила навчання в США
Сьогодні, 09:20
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 24 травня
Сьогодні, 09:05
У волинському селі на честь загиблого Героя назвали вулицю
Сьогодні, 08:25
Вдруге за тиждень: у селищі на Волині на дах кафе впав балкон. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
«Наступ на Сумську область не можна виключати», - ДПСУ «Наступ на Сумську область не можна виключати», - ДПСУ
Сьогодні, 10:10
Росія вже втратила майже пів мільйона солдатів Росія вже втратила майже пів мільйона солдатів
Сьогодні, 09:50
Перша група українських пілотів закінчила навчання в США Перша група українських пілотів закінчила навчання в США
Сьогодні, 09:20
«Якщо ми не переможемо у цій, то нації не буде»: спогади про загиблого бійця та багатодітного батька з Волині Тараса Піварчука «Якщо ми не переможемо у цій, то нації не буде»: спогади про загиблого бійця та багатодітного батька з Волині Тараса Піварчука
23 травень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Наступ на Сумську область не можна виключати», - ДПСУ
Сьогодні, 10:10
 0
Росія вже втратила майже пів мільйона солдатів
Сьогодні, 09:50
 0
Перша група українських пілотів закінчила навчання в США
Сьогодні, 09:20
 0
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 24 травня
Сьогодні, 09:05
 0
У волинському селі на честь загиблого Героя назвали вулицю
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8