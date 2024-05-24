У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 24 травня





Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Він навів дані щодо ситуації за добу на різних напрямках, пише



На Харківському ворог продовжував наступально-штурмові дії. Відбулося чотири бойові зіткнення. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Стариця, Тихе.



На Куп'янському напрямку було 27 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Твердохлібове, Синьківка, Берестове, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Греківка та Новоєгорівка Луганської області.



На Лиманському напрямку ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону в районі населених пунктів Торське, Терни Донецької області.



На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.



На Краматорському напрямку окупанти десять разів намагалися прорвати оборону наших військ у районі населених пунктів Новий, Іванівське, Біла Гора, Кліщіївка та Андріївка.



На Покровському напрямку захисники відбили 28 атак у районі населених пунктів Євгенівна, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове, Новолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.



На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне, де росіяни 16 разів намагалися прорвати оборону.



На Времівському напрямку окупанти вдалися до двох безуспішних спроб прорвати оборони в напрямку Старомайорського та Урожайного Донецької області.



На Придніпровському напрямку ворог провів 11 атак на позиції Сил оборони.

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