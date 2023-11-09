Вдруге за тиждень: у селищі на Волині на дах кафе впав балкон. ФОТО

Вдруге за тиждень: у селищі на Волині на дах кафе впав балкон. ФОТО
23-го травня у селищі Благодатне Нововолинської громади у житловому будинку по вулиці Миру обвалився ще один балкон.

Як стало відомо БУГу з власних джерел, постраждалих внаслідок падіння бетонної плити немає.

Балкон впав на дах місцевого закладу харчування «Марічка». На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав.

У квартирі, де трапилась подія, проживає пенсіонерка. У кафе перебило кабелі та пошколило дах.
Вдруге за тиждень: у селищі на Волині на дах кафе впав балкон. ФОТО


Як повідомила староста селища Благодатне Олена Леоненко, відповідальність за стан житлового будинку несе ОСББ. Представники ОСББ вирішують фінансові питання щодо ремонту особисто з мешканцями квартир.

Нагадаємо, що 20-го травня у житловому будинку по вулиці Миру у Благодатному обвалився балкон. В момент обвалу там перебували троє чоловіків, усіх трьох чоловіків госпіталізували до НЦМЛ в реанімаційне відділення.

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Теги: Волинь, Благодатне, балкон, кафе
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