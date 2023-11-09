Вдруге за тиждень: у селищі на Волині на дах кафе впав балкон. ФОТО





Як стало відомо



Балкон впав на дах місцевого закладу харчування «Марічка». На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав.



У квартирі, де трапилась подія, проживає пенсіонерка. У кафе перебило кабелі та пошколило дах.



Як повідомила староста селища Благодатне Олена Леоненко, відповідальність за стан житлового будинку несе ОСББ. Представники ОСББ вирішують фінансові питання щодо ремонту особисто з мешканцями квартир.



Нагадаємо, що 20-го травня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23-го травня у селищі Благодатне Нововолинської громади у житловому будинку по вулиці Миру обвалився ще один балкон.Як стало відомо БУГу з власних джерел, постраждалих внаслідок падіння бетонної плити немає.Балкон впав на дах місцевого закладу харчування «Марічка». На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав.У квартирі, де трапилась подія, проживає пенсіонерка. У кафе перебило кабелі та пошколило дах.Як повідомила староста селища Благодатне, відповідальність за стан житлового будинку несе ОСББ. Представники ОСББ вирішують фінансові питання щодо ремонту особисто з мешканцями квартир.Нагадаємо, що 20-го травня у житловому будинку по вулиці Миру у Благодатному обвалився балкон. В момент обвалу там перебували троє чоловіків, усіх трьох чоловіків госпіталізували до НЦМЛ в реанімаційне відділення.

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