Вдруге за тиждень: у селищі на Волині на дах кафе впав балкон. ФОТО
Сьогодні, 07:32
23-го травня у селищі Благодатне Нововолинської громади у житловому будинку по вулиці Миру обвалився ще один балкон.
Як стало відомо БУГу з власних джерел, постраждалих внаслідок падіння бетонної плити немає.
Балкон впав на дах місцевого закладу харчування «Марічка». На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав.
У квартирі, де трапилась подія, проживає пенсіонерка. У кафе перебило кабелі та пошколило дах.
Як повідомила староста селища Благодатне Олена Леоненко, відповідальність за стан житлового будинку несе ОСББ. Представники ОСББ вирішують фінансові питання щодо ремонту особисто з мешканцями квартир.
Нагадаємо, що 20-го травня у житловому будинку по вулиці Миру у Благодатному обвалився балкон. В момент обвалу там перебували троє чоловіків, усіх трьох чоловіків госпіталізували до НЦМЛ в реанімаційне відділення.
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Як стало відомо БУГу з власних джерел, постраждалих внаслідок падіння бетонної плити немає.
Балкон впав на дах місцевого закладу харчування «Марічка». На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав.
У квартирі, де трапилась подія, проживає пенсіонерка. У кафе перебило кабелі та пошколило дах.
Як повідомила староста селища Благодатне Олена Леоненко, відповідальність за стан житлового будинку несе ОСББ. Представники ОСББ вирішують фінансові питання щодо ремонту особисто з мешканцями квартир.
Нагадаємо, що 20-го травня у житловому будинку по вулиці Миру у Благодатному обвалився балкон. В момент обвалу там перебували троє чоловіків, усіх трьох чоловіків госпіталізували до НЦМЛ в реанімаційне відділення.
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