В Україні можуть підвищити податки





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"Є декілька варіантів, немає ще остаточних рішень. Триває процес розрахунків, зокрема економічного ефекту. Але так, перегляд військового збору та ставки ПДВ є на столі і обговорюється як один з можливих варіантів мобілізації внутрішніх ресурсів на фінансування військових видатків", – повідомило джерело.



Слід зазначити, що міністр фінансів Сергій Марченко у подкасті Центру економічної стратегії напередодні повідомив, що через затримку міжнародної допомоги на початку року, необхідно було самостійно віднайти 5 млрд доларів для фінансування воєнних видатків.



"Після того, як ми розблокували пакет американської допомоги, у нас в теорії покриті видатки соціально-гуманітарного напрямку, але практично у нас є невирішене питання щодо видатків військового характеру. Тому зараз активно думаємо над тим, яким чином це питання можна вирішити", – сказав міністр.



За його словами, внаслідок того, що останні півроку Україна мінімально отримувала допомогу від партнерів, це спричинило додаткове навантаження на бюджет в частині видатків військового характеру.



"Яким чином ми це перекриваємо? Ми фактично переміщуємо видатки кінця року з програм грошового забезпечення на необхідну закупівлю зброї вже зараз: зброю, замовлення снарядів, інші речі, які зараз необхідні. На даний момент можна говорити про цифру у 5 млрд доларів – це сформований геп на даний момент, і ми думаємо, яким чином ми будемо його перекривати вже найближчим часом. Тобто це питання таке досить актуальне", – підкреслив очільник Мінфіну.



Він зазначив, що, незважаючи на програму з МВФ та іншу міжнародну допомогу, ці видатки, які є досить великими, Україна має перекрити самостійно. Марченко додав, що у уряду є план, і найближчим часом, після перегляду програми МВФ, представники влади будуть спілкуватися з партнерами та шукати способи вирішення проблеми.



Також міністр розповів, що ще у 2023 році уряд вдався до низки заходів, що допомогли віднайти ресурс на військові видатки в умовах нестачі міжнародної допомоги. "Розуміючи, що в нас можуть бути складнощі з пошуком зовнішнього ресурсу, ми ще з вересня почали думали над контрзаходами, які дозволять нам перекрити потребу за відсутності зовнішнього фінансування. У першому кварталі 2024 року зовнішнє фінансування склало лише 10% від планових потреб", – сказав Марченко.



Тому були прийняті певні рішення – податок на надприбутки банків, переспрямування ПДФО військових з місцевих бюджетів у державний, також було наближено сплату дивідендів і частини чистого прибутку з середини на початок року, крім цього, Нацбанк збільшив свій внесок за результатами діяльності. "Це в комплексі дозволило отримати досить приємну картину, проте ці заходи мають разовий характер", – зазначив очільник Мінфіну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через нестачу внутрішніх фінансових ресурсів на потреби оборони в уряді обговорюють можливе підвищення податкових ставок, зокрема, військового збору та ПДВ.Про це УНІАН дізнався із власних джерел."Є декілька варіантів, немає ще остаточних рішень. Триває процес розрахунків, зокрема економічного ефекту. Але так, перегляд військового збору та ставки ПДВ є на столі і обговорюється як один з можливих варіантів мобілізації внутрішніх ресурсів на фінансування військових видатків", – повідомило джерело.Слід зазначити, що міністр фінансіву подкасті Центру економічної стратегії напередодні повідомив, що через затримку міжнародної допомоги на початку року, необхідно було самостійно віднайти 5 млрд доларів для фінансування воєнних видатків."Після того, як ми розблокували пакет американської допомоги, у нас в теорії покриті видатки соціально-гуманітарного напрямку, але практично у нас є невирішене питання щодо видатків військового характеру. Тому зараз активно думаємо над тим, яким чином це питання можна вирішити", – сказав міністр.За його словами, внаслідок того, що останні півроку Україна мінімально отримувала допомогу від партнерів, це спричинило додаткове навантаження на бюджет в частині видатків військового характеру."Яким чином ми це перекриваємо? Ми фактично переміщуємо видатки кінця року з програм грошового забезпечення на необхідну закупівлю зброї вже зараз: зброю, замовлення снарядів, інші речі, які зараз необхідні. На даний момент можна говорити про цифру у 5 млрд доларів – це сформований геп на даний момент, і ми думаємо, яким чином ми будемо його перекривати вже найближчим часом. Тобто це питання таке досить актуальне", – підкреслив очільник Мінфіну.Він зазначив, що, незважаючи на програму з МВФ та іншу міжнародну допомогу, ці видатки, які є досить великими, Україна має перекрити самостійно. Марченко додав, що у уряду є план, і найближчим часом, після перегляду програми МВФ, представники влади будуть спілкуватися з партнерами та шукати способи вирішення проблеми.Також міністр розповів, що ще у 2023 році уряд вдався до низки заходів, що допомогли віднайти ресурс на військові видатки в умовах нестачі міжнародної допомоги. "Розуміючи, що в нас можуть бути складнощі з пошуком зовнішнього ресурсу, ми ще з вересня почали думали над контрзаходами, які дозволять нам перекрити потребу за відсутності зовнішнього фінансування. У першому кварталі 2024 року зовнішнє фінансування склало лише 10% від планових потреб", – сказав Марченко.Тому були прийняті певні рішення – податок на надприбутки банків, переспрямування ПДФО військових з місцевих бюджетів у державний, також було наближено сплату дивідендів і частини чистого прибутку з середини на початок року, крім цього, Нацбанк збільшив свій внесок за результатами діяльності. "Це в комплексі дозволило отримати досить приємну картину, проте ці заходи мають разовий характер", – зазначив очільник Мінфіну.

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