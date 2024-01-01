У центрі профтехосвіти на Волині відкрили інсталяцію на честь загиблих випускників. ВІДЕО

У центрі профтехосвіти на Волині відкрили інсталяцію на честь загиблих випускників. ВІДЕО
З нагоди Дня Героїв у КНЗ «Нововолинський центр професійної освіти», що в селі Будятичі Володимирського району, відбулося відкриття інтерактивної інсталяції.

Інсталяція встановлена на честь 64-х полеглих Героїв, які були випускниками цього навчального закладу, - повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на центр профтехосвіти.

Поклонитися світлій пам’яті хлопців-захисників, які загинули на війні з росією, щодня мають можливість працівники та учні Центру.

Тут два роки тому облаштували Сквер пам'яті, а торік відкрили пам'ятну дошку, яку освятив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

А сьогодні перед учасниками сумної урочистості відкрилася карта України, окремі частини якої позначені червоним кольором крові як такої, що розтерзана загарбниками.

Тому святий обов’язок - пам’ятати тих, які поклали свої голови на полі бою, аби сьогодні ми бачили сонце, вчилися, працювали. На цьому наголосила в своєму виступі директорка Центру професійної освіти Валентина Приступа.

Ведуча перед хвилиною мовчання зачитала імена всіх колишніх учнів, які стали Героями. За гідне їх вшанування, високий рівень національно- патріотичного виховання подякували колективу закладу заступниця голови Володимирської військової райдержадміністрації Ірина Ліщук та заступник Поромівського сільського голови Василь Власюк.

Невдовзі встановлена інсталяція буде доповнена іменними жетонами з прізвищами 64-х Героїв. А поруч облаштують алею Героїв, де вже висадили павловнії.



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Теги: Волинь, Володимир, Нововолинськ, Будятичі, війна, пам'ять
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