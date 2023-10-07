У волинському селі на честь загиблого Героя назвали вулицю

У волинському селі на честь загиблого Героя назвали вулицю
В селі Чмикос Радехівського старостинського округу Вишнівської громади перейменовано вулицю на честь загиблого воїна Володимира Жолондієвського.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Вишнівської громади.

Пропозицію вшанувати пам'ять загиблого героя подали мешканці села Чмикос, які зібрали 89 підписів.

Вишнівською сільською радою було проведено громадське обговорення щодо перейменування вулиці «Тиха» на «В.Жолондієвського» шляхом заповнення goоgle-форми.

В свою чергу, проект рішення про перейменування вулиці було винесено на розгляд сесії, який одноголосно підтримали депутати Вишнівської сільської ради.

Нагадаємо, Володимир Жолондієвський поліг в боях на Харківщині 04 червня 2022 року за Незалежність України.

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Теги: Волинь, Вишнів, Володимир Жолондієвський
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