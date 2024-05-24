Перша група українських пілотів закінчила навчання в США





Про це пише Еріна Ханнігана, Politico.



Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску не повідомляється "з міркувань їхньої безпеки".



Як пише Politico, з посиланням на слова людини, обізнаної з їхніми пересуваннями, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.



Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.



21 травня стало відомо, що десяток українських військовослужбовців завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.



Британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджує з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні у США.Про це пише Українська правда з посиланням на речника Повітряних сил Національної гвардії США, Politico.Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску не повідомляється "з міркувань їхньої безпеки".Як пише Politico, з посиланням на слова людини, обізнаної з їхніми пересуваннями, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.21 травня стало відомо, що десяток українських військовослужбовців завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.Британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджує з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".

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