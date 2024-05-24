Перша група українських пілотів закінчила навчання в США
Сьогодні, 09:20
Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні у США.
Про це пише Українська правда з посиланням на речника Повітряних сил Національної гвардії США Еріна Ханнігана, Politico.
Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску не повідомляється "з міркувань їхньої безпеки".
Як пише Politico, з посиланням на слова людини, обізнаної з їхніми пересуваннями, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.
Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.
21 травня стало відомо, що десяток українських військовослужбовців завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.
Британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджує з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".
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Про це пише Українська правда з посиланням на речника Повітряних сил Національної гвардії США Еріна Ханнігана, Politico.
Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску не повідомляється "з міркувань їхньої безпеки".
Як пише Politico, з посиланням на слова людини, обізнаної з їхніми пересуваннями, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.
Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.
21 травня стало відомо, що десяток українських військовослужбовців завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.
Британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджує з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".
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Коментарі 1
Хай подохне в пеклі добавивший своєму приорітетному жидо-татусю стипендну пенсію в 150000гр.Трикратний індексаційний Крадій наших 2000-3000гр.мізерних "неприорітетних" пенсій зе-клоун жид-зеленський з жидоХряком-порошенком котрий полоненим своїм друзям-рашистам виділяє по 10000гр. на безбідне курортне проживання маючи геноцидно обкраденних пенсіонерів гірше за полонених окупантів за ніщо!!! подохни ПІДОРАСТ нелігетимний президент зе-клоун!!!
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