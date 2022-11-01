Скільки російських книжок списали у бібліотеках Волині за час повномасштабки





Про це Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого повідомила у відповідь на інформаційний запит



Саме ця бібліотека щороку опрацьовує та узагальнює статистичні звіти про фонди публічних бібліотек України. Найбільше книжок у 2022 році списали в Полтавській області: там з бібліотечних фондів прибрали 1 млн 64 тисячі видань, у 2023 Полтавщина зі 927 списаними тисячами примірниками також очолила список областей.



На другому місці – Дніпропетровська область: у 2022 книгозбірні позбулися 734 тисяч книжок, у 2023 — 455 тисяч. На Львівщині у 2022 списали 978 тисяч видань, у 2023 — 568, на Черкащині — 674 та 526 тисяч відповідно, на Тернопільщині — 656 та 556 тисяч.



Найменше книжкові фонди змінювали в областях, що перебували чи перебувають під тимчасовою російською окупацією: на Луганщині у 2022 та 2023 роках книжки не списували, на Донеччині списали 75 та 176 тисяч примірників відповідно. У 2023 на Херсонщині списали 108 тисяч книжок, даних за 2022 рік немає.



З усіх списаних видань у 2022 та 2023 роках 8 млн 653 тисячі та 8 млн 795 тисяч видань відповідно були російською мовою. Як у 2022, так і 2023 відсоток списаних російськомовних видань становить 66%.

Найбільше російськомовних видань списували у Вінницькій області: 644 тисячі у 2022 та 543 тисячі у 2023 роках.У Дніпропетровській області в 2022 році списали 551 тисячу книжок російською, у 2023 — 418 тисяч.



Книгозбірні Волинської області у 2022 році з бібліотечних фондів списали 421 тисячу книжок, з яких 221 тисяча – російськомовні видання. У 2023 році кількість списаних книг збільшилася до 455 тисяч примірників. Кількість російських списаних книг також збільшилася до 299 тисяч екземплярів.



Відтак, з початку повномасштабного вторгнення у бібліотеках міст та сіл Волинської області кількість російськомовної літератури зменшилася на 520 тисяч примірників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2022 році з бібліотек України списали 12 мільйонів 971 тисячу книжок, у 2023 — 13 мільйонів 165 тисяч.Про це Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого повідомила у відповідь на інформаційний запит Читомо Саме ця бібліотека щороку опрацьовує та узагальнює статистичні звіти про фонди публічних бібліотек України. Найбільше книжок у 2022 році списали в Полтавській області: там з бібліотечних фондів прибрали 1 млн 64 тисячі видань, у 2023 Полтавщина зі 927 списаними тисячами примірниками також очолила список областей.На другому місці – Дніпропетровська область: у 2022 книгозбірні позбулися 734 тисяч книжок, у 2023 — 455 тисяч. На Львівщині у 2022 списали 978 тисяч видань, у 2023 — 568, на Черкащині — 674 та 526 тисяч відповідно, на Тернопільщині — 656 та 556 тисяч.Найменше книжкові фонди змінювали в областях, що перебували чи перебувають під тимчасовою російською окупацією: на Луганщині у 2022 та 2023 роках книжки не списували, на Донеччині списали 75 та 176 тисяч примірників відповідно. У 2023 на Херсонщині списали 108 тисяч книжок, даних за 2022 рік немає.З усіх списаних видань у 2022 та 2023 роках 8 млн 653 тисячі та 8 млн 795 тисяч видань відповідно були російською мовою. Як у 2022, так і 2023 відсоток списаних російськомовних видань становить 66%.Найбільше російськомовних видань списували у Вінницькій області: 644 тисячі у 2022 та 543 тисячі у 2023 роках.У Дніпропетровській області в 2022 році списали 551 тисячу книжок російською, у 2023 — 418 тисяч.Книгозбірніу 2022 році з бібліотечних фондів списали 421 тисячу книжок, з яких 221 тисяча – російськомовні видання. У 2023 році кількість списаних книг збільшилася до 455 тисяч примірників. Кількість російських списаних книг також збільшилася до 299 тисяч екземплярів.Відтак, з початку повномасштабного вторгнення у бібліотеках міст та сіл Волинської області кількість російськомовної літератури зменшилася на 520 тисяч примірників.

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