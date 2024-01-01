З окупованої Херсонщини вдалося вивезти шістьох дітей
Сьогодні, 12:29
З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років.
Про це у телеграмі повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу.
З метою психологічного тиску і залякування російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим надто залякували дітей. Таке ставлення й острах за майбутнє стало поштовхом для прийняття рішення щодо виїзду.
Нині усі родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу.
Від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося вивезти 94 дитини.
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Про це у телеграмі повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу.
З метою психологічного тиску і залякування російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим надто залякували дітей. Таке ставлення й острах за майбутнє стало поштовхом для прийняття рішення щодо виїзду.
Нині усі родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу.
Від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося вивезти 94 дитини.
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