З окупованої Херсонщини вдалося вивезти шістьох дітей

З окупованої Херсонщини вдалося вивезти шістьох дітей
З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років.

Про це у телеграмі повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу.

З метою психологічного тиску і залякування російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим надто залякували дітей. Таке ставлення й острах за майбутнє стало поштовхом для прийняття рішення щодо виїзду.

Нині усі родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу.

Від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося вивезти 94 дитини.

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Теги: евакуація, Україна
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