З окупованої Херсонщини вдалося вивезти шістьох дітей

З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років.Про це у телеграмі повідомив глава Херсонської ОВАЗі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу.З метою психологічного тиску і залякування російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим надто залякували дітей. Таке ставлення й острах за майбутнє стало поштовхом для прийняття рішення щодо виїзду.Нині усі родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу.Від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини94 дитини.