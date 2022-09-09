На Волині затримали 14-річного водія Range Rover: на батьків склали протокол

На Волині затримали 14-річного водія Range Rover: на батьків склали протокол
На Волині неповнолітній порушив ПДР: патрульні склали протокол на батьків.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні помітили автомобіль марки Range Rover, який порушив правила дорожнього руху, а саме здійснив рух по смузі для маршрутних транспортних засобів.

Інспектори з’ясували, що за кермом перебував 14-річний юнак. В силу свого віку він ніколи не отримував посвідчення водія. Поліцейські негайно зв’язалися з матір’ю неповнолітнього, яка приїхала на місце.

На матір патрульні склали адмінпротокол за ст. 184 (Невиконання обов'язків щодо виховання дітей).



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Теги: Волинь, неповнолітній, протокол
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