На Волині затримали 14-річного водія Range Rover: на батьків склали протокол

На Волині неповнолітній порушив ПДР: патрульні склали протокол на батьків.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні помітили автомобіль марки Range Rover, який порушив правила дорожнього руху, а саме здійснив рух по смузі для маршрутних транспортних засобів.Інспектори з’ясували, що за кермом перебував 14-річний юнак. В силу свого віку він ніколи не отримував посвідчення водія. Поліцейські негайно зв’язалися з матір’ю неповнолітнього, яка приїхала на місце.На матір патрульні склали адмінпротокол за ст. 184 (Невиконання обов'язків щодо виховання дітей).