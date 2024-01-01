На Волинь примусово евакуюють понад сотню сиріт із Харківщини
Сьогодні, 13:22
У Харківській області погодили примусову евакуацію дітей-сиріт з чотирьох прифронтових районів на Волинь.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення погодив рішення про евакуацію у примусовий спосіб дітей-сиріт з 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Таким чином примусово будуть евакуйовані 123 дітей-сиріт з із законними представниками. Спочатку їх розмістять у Харкові, а потім перевезуть у Волинську область.
До проведення евакуації долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка". Евакуація проводитиметься безкоштовно протягом 60 діб.
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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення погодив рішення про евакуацію у примусовий спосіб дітей-сиріт з 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Таким чином примусово будуть евакуйовані 123 дітей-сиріт з із законними представниками. Спочатку їх розмістять у Харкові, а потім перевезуть у Волинську область.
До проведення евакуації долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка". Евакуація проводитиметься безкоштовно протягом 60 діб.
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