На Волинь примусово евакуюють понад сотню сиріт із Харківщини

На Волинь примусово евакуюють понад сотню сиріт із Харківщини
У Харківській області погодили примусову евакуацію дітей-сиріт з чотирьох прифронтових районів на Волинь.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення погодив рішення про евакуацію у примусовий спосіб дітей-сиріт з 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Таким чином примусово будуть евакуйовані 123 дітей-сиріт з із законними представниками. Спочатку їх розмістять у Харкові, а потім перевезуть у Волинську область.

До проведення евакуації долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка". Евакуація проводитиметься безкоштовно протягом 60 діб.


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Теги: евакуація, Україна
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