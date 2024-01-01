На Волинь примусово евакуюють понад сотню сиріт із Харківщини

евакуацію дітей-сиріт з чотирьох прифронтових районів на Волинь.



Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення погодив рішення про евакуацію у примусовий спосіб дітей-сиріт з 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.



Таким чином примусово будуть евакуйовані 123 дітей-сиріт з із законними представниками. Спочатку їх розмістять у Харкові, а потім перевезуть у Волинську область.



До проведення евакуації долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка". Евакуація проводитиметься безкоштовно протягом 60 діб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харківській області погодили примусовуна Волинь.Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення погодив рішення про евакуацію у примусовий спосіб дітей-сиріт з 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.Таким чином примусово будуть евакуйовані 123 дітей-сиріт з із законними представниками. Спочатку їх розмістять у Харкові, а потім перевезуть у Волинську область.До проведення евакуації долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка". Евакуація проводитиметься безкоштовно протягом 60 діб.

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