Байден пропустить Саміт миру у Швейцарії, - ЗМІ

Байден пропустить Саміт миру у Швейцарії, - ЗМІ
Президент США Джо Байден планує пропустити Глобальний саміт миру для України.

Про це пише Bloomberg.

Натомість він поїде в Каліфорнію збирати кошти на передвиборчу кампанію. Віцепрезидентка США Камала Гарріс, імовірно, теж не поїде на мирний саміт.

Перший Cаміт миру на рівні лідерів держав відбудеться у Швейцарії 15—16 червня. На нього запросили понад 160 делегацій з усього світу, зокрема й Китай, чию присутність вважають вирішальною через його тісні відносини з росією. Утім, Пекін відмовився від участі, оскільки рф запрошення не отримала.

Зрештою на саміті будуть приблизно 70 країн, зокрема Канада, Німеччина і Японія. Планується, що на ньому підготують переговорну позицію, яку передадуть росії.

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Теги: США, Джо Байден
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