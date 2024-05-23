Байден пропустить Саміт миру у Швейцарії, - ЗМІ

Джо Байден планує пропустити Глобальний саміт миру для України.



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Натомість він поїде в Каліфорнію збирати кошти на передвиборчу кампанію. Віцепрезидентка США Камала Гарріс, імовірно, теж не поїде на мирний саміт.



Перший Cаміт миру на рівні лідерів держав відбудеться у Швейцарії 15—16 червня. На нього запросили понад 160 делегацій з усього світу, зокрема й Китай, чию присутність вважають вирішальною через його тісні відносини з росією. Утім, Пекін відмовився від участі, оскільки рф запрошення не отримала.



Зрештою на саміті будуть приблизно 70 країн, зокрема Канада, Німеччина і Японія. Планується, що на ньому підготують переговорну позицію, яку передадуть росії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпланує пропуститидля України.Про це пише Bloomberg Натомість він поїде в Каліфорнію збирати кошти на передвиборчу кампанію. Віцепрезидентка США, імовірно, теж не поїде на мирний саміт.Перший Cаміт миру на рівні лідерів держав відбудеться у Швейцарії 15—16 червня. На нього запросили понад 160 делегацій з усього світу, зокрема й Китай, чию присутність вважають вирішальною через його тісні відносини з росією. Утім, Пекін відмовився від участі, оскільки рф запрошення не отримала.Зрештою на саміті будуть приблизно 70 країн, зокрема Канада, Німеччина і Японія. Планується, що на ньому підготують переговорну позицію, яку передадуть росії.

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