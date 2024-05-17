Від важких поранень, отриманих на Донеччині, помер Герой з Волині Тарас Подлознюк

Тарас Подлознюк.



Про це



"Трагічна звістка знову надійшла до нашої громади.



З глибоким болем та сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя м.Любомль – Подлознюка Тараса Васильовича, 1985 р.н. Мужньо виконавши свій військовий обов’язок, Герой помер 22.05.2024 від отриманих поранень під час артилерійського обстрілу 17.05.2024 у Лимані Краматорського району Донецької області.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та час зустрічі Воїна громаду буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За волю України віддав своє життя Герой з ВолиніПро це повідомили у Любомльській громаді."Трагічна звістка знову надійшла до нашої громади.З глибоким болем та сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя м.Любомль – Подлознюка Тараса Васильовича, 1985 р.н. Мужньо виконавши свій військовий обов’язок, Герой помер 22.05.2024 від отриманих поранень під час артилерійського обстрілу 17.05.2024 у Лимані Краматорського району Донецької області.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день та час зустрічі Воїна громаду буде повідомлено додатково.

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