Від важких поранень, отриманих на Донеччині, помер Герой з Волині Тарас Подлознюк

Від важких поранень, отриманих на Донеччині, помер Герой з Волині Тарас Подлознюк
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Тарас Подлознюк.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Трагічна звістка знову надійшла до нашої громади.

З глибоким болем та сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя м.Любомль – Подлознюка Тараса Васильовича, 1985 р.н. Мужньо виконавши свій військовий обов’язок, Герой помер 22.05.2024 від отриманих поранень під час артилерійського обстрілу 17.05.2024 у Лимані Краматорського району Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час зустрічі Воїна громаду буде повідомлено додатково.
Від важких поранень, отриманих на Донеччині, помер Герой з Волині Тарас Подлознюк

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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