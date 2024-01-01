Росіяни продовжують використовувати заборонені засоби ведення війни

Росіяни продовжують використовувати заборонені засоби ведення війни
Російські загарбники активно використовують у війні проти України заборонені міжнародними конвенціями засоби ведення війни.

Про це повідомляє Стратком.

«Третій рік йде повномасштабна агресивна війна росії проти України. Геноцид на окупованих територіях, тортури та вбивства полонених, страти без суду та слідства, мародерство, зґвалтування, примусові переміщення цивільних за межі України. Напевно, вже не залишилося такого злочину, який би не чинили окупанти. Застосування заборонених міжнародними конвенціями засобів ведення війни, особливо проти мирних громадян та цивільних об'єктів, вже стало візитною карткою російської армії. Весь цивілізований світ здригається від фотографій і відео, які безальтернативно свідчать про факти злочинного порушення російськими військами будь-яких норм та правил ведення війни», - йдеться у повідомленні.

Серед заборонених боєприпасів, росія активно застосовує протипіхотні фугасні міни «ПФМ-1С» та «ПФМ-1», які називають «пелюстками», або «метеликами». Від вибуху цих досить «чутливих» та малопомітних на місцевості мін постраждали вже сотні людей. Невеликого розміру, у пластмасових корпусах зеленого або коричневого кольору – ці протипіхотні міни майже непомітні в траві або в кущах.
Росіяни продовжують використовувати заборонені засоби ведення війни

Використання протипіхотних мін невиборчої дії — це справді велика проблема цієї війни, яка зберігається і лише посилюється. Це призвело до того, що територія України стала однією з найзабрудненіших мінами у світі. І це несе велику загрозу громадянському населенню нашої держави.

«При тому загарбники не знають меж в своїй цинічності. Українські сапери виявляють такі незвичні підходи окупантів до розповсюдження мінно-вибухових предметів, які несуть загрозу саме цивільному населенню, зокрема дітям. Так, на вулицях Первомайського Харківської області виявили ліхтарики з вибухівкою замість батарейок, які детонують при вмиканні», - йдеться у повідомленні.
Росіяни продовжують використовувати заборонені засоби ведення війни

Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок –вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено.

Застосовуючи такі звірячі методи на території України, росія, в той же час, активно звинувачує в цьому нашу державу. Це черговий прояв гібридності у розрахунку на тиск з боку Західних партнерів та, як наслідок, зменшення допомоги для України.

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Теги: злочин, окупанти
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