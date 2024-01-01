Сунуть грози та шквал: попередження від волинських синоптиків

опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.



Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.



За даними волинських синоптиків, удень 25 травня в Луцьку та по області, очікуються грози, місцями шквал 15-20 м/с.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - підкреслили в гідрометцентрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорологіїпро небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.За даними волинських синоптиків, удень 25 травня в Луцьку та по області, очікуються грози, місцями шквал 15-20 м/с.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - підкреслили в гідрометцентрі.

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