Сунуть грози та шквал: попередження від волинських синоптиків

Сунуть грози та шквал: попередження від волинських синоптиків
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.

За даними волинських синоптиків, удень 25 травня в Луцьку та по області, очікуються грози, місцями шквал 15-20 м/с.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - підкреслили в гідрометцентрі.

Сунуть грози та шквал: попередження від волинських синоптиків

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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