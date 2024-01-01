Волинянин на горищі зберігав арсенал зброї і боєприпасів
Сьогодні, 15:23
Поліцейські вилучили у чоловіка на Волині заборонені предмети, які він зберігав на горищі.
Інцидент трапився учора, 23 травня, у селищі Іваничі Володимирського району, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
До поліції надійшов виклик про вчинення домашнього насильства. За вказаною адресою прибув поліцейський офіцер громади. Правоохоронець через вікно помітив в руках правопорушника, 47-річного місцевого жителя, предмет, схожий на гранату та викликав підмогу.
На місце події прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, спеціалісти управління вибухотехнічної служби.
У відповідності до Закону України «Про національну поліцію» правоохоронці затримали чоловіка і вилучили у нього гранату Ф-1.
Згодом під час невідкладного обшуку помешкання, на горищі будинку правоохоронці виявили ще одну гранату Ф-1 із запалом, гранату DM 51А2 із запалом, 60 набоїв калібру 5,45 мм, майже 1 кг пороху та два магазини до АК.
Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Окрім того, за вчинення домашнього насильства на порушника склали адміністративний протоколи за ст. 173-2 КУпАП.
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Інцидент трапився учора, 23 травня, у селищі Іваничі Володимирського району, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
До поліції надійшов виклик про вчинення домашнього насильства. За вказаною адресою прибув поліцейський офіцер громади. Правоохоронець через вікно помітив в руках правопорушника, 47-річного місцевого жителя, предмет, схожий на гранату та викликав підмогу.
На місце події прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, спеціалісти управління вибухотехнічної служби.
У відповідності до Закону України «Про національну поліцію» правоохоронці затримали чоловіка і вилучили у нього гранату Ф-1.
Згодом під час невідкладного обшуку помешкання, на горищі будинку правоохоронці виявили ще одну гранату Ф-1 із запалом, гранату DM 51А2 із запалом, 60 набоїв калібру 5,45 мм, майже 1 кг пороху та два магазини до АК.
Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Окрім того, за вчинення домашнього насильства на порушника склали адміністративний протоколи за ст. 173-2 КУпАП.
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