У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича, – «Беларускі Гаюн»

У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича, – «Беларускі Гаюн»
У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).

Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російський диктатор володимир путін прибув з візитом у Мінськ, до свого білоруського колеги Олександра Лукашенка.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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