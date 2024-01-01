У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича, – «Беларускі Гаюн»

Віктора Януковича.



Про це



"О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).



Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що російський диктатор володимир путін прибув з візитом у Мінськ, до свого білоруського колеги Олександра Лукашенка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусь прилетів літакПро це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн"."О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що російський диктатор, до свого білоруського колеги

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