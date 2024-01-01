«Українська команда» привезла на передову FPV-дрони захисникам Куп’янська та Вовчанська





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«Побували під Вовчанськом та на передових позиціях наших бійців на Куп’янському напрямку. Привезли чотирьом батальйонам великі партії FPV-дронів, на які ми збираємо разом з вами. Це ефективна зброя по знищенню живої сили і техніки ворога. А також - збережені життя наших воїнів», - йдеться у повідомленні «Української команди».



Сьогодні захисникам Харківщини дуже важко і їм потрібно більше дронів, наголосили у волонтерському штабі.



«Я впевнений, ці дрони вже завтра полетять на голови оркам і зупинять ворога. Допоможуть вигнати його з нашої землі», - заявив керівник «Української команди» Артур Палатний.



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» доставила великі дрони-літаки захисникам на Бахмутський напрямок. Також волонтери передали партії дронів легендарному батальйону «Ахіллес», 72 бригаді імені Чорних запорожців та іншим військовим підрозділам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери «Української команди» привезли захисникам Вовчанська та Куп’янська великі партії дронів.Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».«Побували під Вовчанськом та на передових позиціях наших бійців на Куп’янському напрямку. Привезли чотирьом батальйонам великі партії FPV-дронів, на які ми збираємо разом з вами. Це ефективна зброя по знищенню живої сили і техніки ворога. А також - збережені життя наших воїнів», - йдеться у повідомленні «Української команди».Сьогодні захисникам Харківщини дуже важко і їм потрібно більше дронів, наголосили у волонтерському штабі.«Я впевнений, ці дрони вже завтра полетять на голови оркам і зупинять ворога. Допоможуть вигнати його з нашої землі», - заявив керівник «Української команди»Раніше повідомлялося, що «Українська команда» доставила великі дрони-літаки захисникам на Бахмутський напрямок. Також волонтери передали партії дронів легендарному батальйону «Ахіллес», 72 бригаді імені Чорних запорожців та іншим військовим підрозділам.

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