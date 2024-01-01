«Українська команда» привезла на передову FPV-дрони захисникам Куп’янська та Вовчанська

«Українська команда» привезла на передову FPV-дрони захисникам Куп’янська та Вовчанська
Волонтери «Української команди» привезли захисникам Вовчанська та Куп’янська великі партії дронів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Побували під Вовчанськом та на передових позиціях наших бійців на Куп’янському напрямку. Привезли чотирьом батальйонам великі партії FPV-дронів, на які ми збираємо разом з вами. Це ефективна зброя по знищенню живої сили і техніки ворога. А також - збережені життя наших воїнів», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Сьогодні захисникам Харківщини дуже важко і їм потрібно більше дронів, наголосили у волонтерському штабі.

«Я впевнений, ці дрони вже завтра полетять на голови оркам і зупинять ворога. Допоможуть вигнати його з нашої землі», - заявив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» доставила великі дрони-літаки захисникам на Бахмутський напрямок. Також волонтери передали партії дронів легендарному батальйону «Ахіллес», 72 бригаді імені Чорних запорожців та іншим військовим підрозділам.


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Теги: Українська команда
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