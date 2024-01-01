На Волині автівка збила дитину

На Волині автівка збила дитину
У селищі Ратне на Волині автомобіль збив третьокласника, який перебігав дорогу поза межами переходу.

Про це пише Район.Ратне.

За словами інспекторки сектору комунікації Нацполіції Волині Марини Балдич, ДТП сталася 23 травня надвечір – близько 18:00.

26-річний водій Volkswagen наїхав на семирічного хлопчика, який перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом.

На місці пригоди працювала швидка та поліцейські. Хлопчика госпіталізували, дитина нині перебуває в реанімації. Стан тяжкий.

Водій за кермом був тверезий, його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості внесли до ЄРДР за статтею 286 Кримінального кодексу України, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Теги: ДТП, Волинь
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