На Волині – новий начальник поліції

На Волині – новий начальник поліції
У Луцьку офіційно представили нового керівника Головного управління Нацполіції у Волинській області Олега Сліпчука.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Заступник Голови Національної поліції України Геннадій Федорюк представив особовому складу волинської поліції та представникам влади і правоохоронних структур нового очільника ГУНП області — полковника поліції Олега Сліпчука. До цього новий начальник підрозділу працював на керівних посадах в Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях.

Геннадій Федорюк зазначив, що рівень довіри волинян до поліції повинен і далі зростати. В умовах війни необхідно продовжувати докладати максимум зусиль, щоб мешканці в цей складний час почувались спокійно.

Він подякував за службу колишньому начальнику ГУНП Юрію Крошку, наголосивши, що пророблена значна робота, яка принесла користь волинянам. Зокрема, Волинь є лідером з впровадження проекту «Поліцейський офіцер громади», а це – результат ефективної взаємодії з державною та місцевою владою.

Новому очільнику волинської поліції Геннадій Федорюк побажав успіхів в реалізації поставлених завдань та висловив впевненість, що він з ними впорається.

Начальник ГУНП у Волинській області, полковник Олег Сліпчук зазначив, що робота в поліції ніколи не була легкою. Він подякував Міністру внутрішніх справ, Голові Національної поліції за довіру очолити колектив волинської поліції.

«Сьогодення диктує нам складні умови, і рішення, які приймає поліція, бувають непростими, але вони повинні бути виваженими і законними. Готовий виконувати задачі, приймати рішення і відповідати за них», - сказав Олег Сліпчук.

У свою чергу, Юрій Крошко подякував представникам влади і місцевого самоврядування та всім, з ким співпрацював раніше. «Ті результати, які досягнуті, - це заслуга всього колективу поліції Волинської області», - відзначив він.


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Теги: поліція, Волинь
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