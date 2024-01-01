На Волині – новий начальник поліції

У Луцьку офіційно представили нового керівника Головного управління Нацполіції у Волинській областіПро це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Заступник Голови Національної поліції Українипредставив особовому складу волинської поліції та представникам влади і правоохоронних структур нового очільника ГУНП області — полковника поліції Олега Сліпчука. До цього новий начальник підрозділу працював на керівних посадах в Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях.Геннадій Федорюк зазначив, що рівень довіри волинян до поліції повинен і далі зростати. В умовах війни необхідно продовжувати докладати максимум зусиль, щоб мешканці в цей складний час почувались спокійно.Він подякував за службуГУНП, наголосивши, що пророблена значна робота, яка принесла користь волинянам. Зокрема, Волинь є лідером з впровадження проекту «Поліцейський офіцер громади», а це – результат ефективної взаємодії з державною та місцевою владою.Новому очільнику волинської поліції Геннадій Федорюк побажав успіхів в реалізації поставлених завдань та висловив впевненість, що він з ними впорається.Начальник ГУНП у Волинській області, полковник Олег Сліпчук зазначив, що робота в поліції ніколи не була легкою. Він подякував Міністру внутрішніх справ, Голові Національної поліції за довіру очолити колектив волинської поліції.«Сьогодення диктує нам складні умови, і рішення, які приймає поліція, бувають непростими, але вони повинні бути виваженими і законними. Готовий виконувати задачі, приймати рішення і відповідати за них», - сказав Олег Сліпчук.У свою чергу, Юрій Крошко подякував представникам влади і місцевого самоврядування та всім, з ким співпрацював раніше. «Ті результати, які досягнуті, - це заслуга всього колективу поліції Волинської області», - відзначив він.