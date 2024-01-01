Забудовник на Волині заплатив пів мільйона тільки після втручання прокуратури

Забудовник на Волині заплатив пів мільйона тільки після втручання прокуратури
Після втручання прокуратури забудовник у Камені-Каширському сплатив понад 440 тисяч гривень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Після звернення Камінь-Каширської окружної прокуратури до Господарського суду Волинської області із позовом місцевий забудовник сплатив до бюджету громади понад 440 тисяч гривень безпідставно збережених ним коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Нагадаємо, прокурори встановили, що суб’єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного будинку у Камені-Каширському, проте, всупереч вимогам закону, не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету.

При цьому міська рада самостійно не вживала заходів, у тому числі в судовому порядку, задля стягнення їх із забудовника.

Захищаючи інтереси громади, прокурори звернулись до суду – і одразу після цього кошти пайової участі були сплачені у бюджет.

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Теги: гроші, бізнес
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