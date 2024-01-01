Забудовник на Волині заплатив пів мільйона тільки після втручання прокуратури

Після втручання прокуратури забудовник у Камені-Каширському сплатив понад 440 тисяч гривень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Після звернення Камінь-Каширської окружної прокуратури до Господарського суду Волинської області із позовом місцевий забудовникпонад 440 тисяч гривень безпідставно збережених ним коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.Нагадаємо, прокурори встановили, що суб’єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного будинку у Камені-Каширському, проте, всупереч вимогам закону, не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету.При цьому міська рада самостійно не вживала заходів, у тому числі в судовому порядку, задля стягнення їх із забудовника.Захищаючи інтереси громади, прокурори звернулись до суду – і одразу після цього кошти пайової участі були сплачені у бюджет.