40 гривень за долар: НБУ опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму

40 гривень за долар: НБУ опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму
Вперше в історії офіційний курс долара перевищив 40 грн і становить 40,1 грн/дол.

Про це свідчать дані НБУ щодо курсу гривні, встановленого на понеділок, 27 травня.

Так, за підсумками торгів на міжбанку НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 27 травня на рівні 40,1153 грн за дол проти 39,9205 грн/дол у пʼятницю, 24 травня,

Офіційний курс євро на 27 травня - 43,49 грн (на 24 травня - 43,32 грн).

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Теги: Курс валют, Луцьк
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