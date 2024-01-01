40 гривень за долар: НБУ опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму





Про це свідчать дані НБУ щодо курсу гривні, встановленого на понеділок, 27 травня.



Так, за підсумками торгів на міжбанку НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 27 травня на рівні 40,1153 грн за дол проти 39,9205 грн/дол у пʼятницю, 24 травня,



Офіційний курс євро на 27 травня - 43,49 грн (на 24 травня - 43,32 грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вперше в історії офіційний курс долара перевищив 40 грн і становить 40,1 грн/дол.Про це свідчать дані НБУ щодо курсу гривні, встановленого на понеділок, 27 травня.Так, за підсумками торгів на міжбанку НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 27 травня на рівні 40,1153 грн за дол проти 39,9205 грн/дол у пʼятницю, 24 травня,Офіційний курс євро на 27 травня - 43,49 грн (на 24 травня - 43,32 грн).

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