У Вовчанську в полоні окупантів перебувають майже півсотні цивільних, – ОВА

в полоні окупантів перебувають майже 50 цивільних. Крім того, ворог продовжує знищувати місто. Ситуація складна.



Про це повідомляє в ефірі телемарафону глава військової адміністрації Олег Синєгубов, пише



Також від ранку суботи, 25 травня,росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в Харкові та районах. Рятувальники майже цілодобово ліквідовують пожежі як і в міській забудові, так і на відкритій території.



"У Вовчанську евакуація ускладнена через посилені обстріли та захоплення людей в полон. Наразі там перебуває до 50 цивільних людей. Евакуаційні заходи тривають", — зазначає Синєгубов.



Будівництво третьої лінії оборони, попри інтенсивні обстріли, на 90% готове.



Раніше повідомлялося, що на тій території Вовчанська, куди зайшли окупанти, досі перебувають близько сотні цивільних, яким росіяни погрожують розстрілом та відмовляються відпустити на евакуацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Вовчанську Харківської області на тій території, куди вдалося зайти російській армії,. Крім того, ворог продовжує знищувати місто. Ситуація складна.Про це повідомляє в ефірі телемарафону глава військової адміністрації, пише LB.ua Також від ранку суботи, 25 травня,росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в Харкові та районах. Рятувальники майже цілодобово ліквідовують пожежі як і в міській забудові, так і на відкритій території."У Вовчанську евакуація ускладнена через посилені обстріли та захоплення людей в полон. Наразі там перебуває до 50 цивільних людей. Евакуаційні заходи тривають", — зазначає Синєгубов.Будівництво третьої лінії оборони, попри інтенсивні обстріли, на 90% готове.Раніше повідомлялося, що на тій території Вовчанська, куди зайшли окупанти, досі перебувають близько сотні цивільних, яким росіяни погрожують розстрілом та відмовляються відпустити на евакуацію.

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