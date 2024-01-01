У Луцьку попрощалися з Героєм Віктором Степанюком

Сьогодні, 25 травня, у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування(04.12.1972 року народження).Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Віктор Степанюк був призваний на військову службу та загинув 21 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.У скорботній проповіді Митрополит Луцький і Волинськийсказав, що зараз скорботний час, адже майже щодня ми хоронимо наших Героїв. “Колись нам здавалося, що війна неможлива, бо росія намагалася переконати нас, що ми братні народи. А сьогодні вона нищить не лише наші будинки, історичні пам’ятки, військових та цивільне населення, а й намагається знищити нашу гідність. Росія - це зло, яке ненавидить і вбиває все українське. Та воно буде покаране. Чому Віктор лежить сьогодні у труні? Адже він міг би радіти життю, та замість цього він віддав його, захищаючи нас із вами”, - сказав Митрополит Михаїл.Після завершення богослужіння труну з тілом покійного воїна пронесли Театральним майданом, де лучани стали перед захисником на коліна і схилили голови. Біля пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України" присутні виконали Державний Гімн України.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.