У селищі на Волині вандали познущалися над пляжем відразу після ремонту
Сьогодні, 18:36
Невідомі зловмисники пошкодили роздягалки на пляжі у Любешові на Волині, які нещодавно були приведені до пуття комунальниками.
Про це у телеграмі повідомила Любешівська селищна рада.
Тільки минулої пʼятниці працівники ЛКП «Любешів-Комфорт-Сервіс» поновили фарбою роздягалки і пункт рятувальника, прикріпили інформаційні стенди, як в понеділок «вдячні» відвідувачі вирішили внести зміни.
«Закликаємо відвідувачів пляжу бережно відноситись до майна і не вчиняти протиправних дій щодо нього, адже за такі дії є відповідальність згідно Кримінального кодексу України, де статтею 94 «Умисне знищення та пошкодження майна», передбачено штраф у розмірі 850 грн, громадські роботи до 240 год або ж виправні роботи до двох років, або обмеження/позбавлення волі на строк до 3 років», - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомила Любешівська селищна рада.
Тільки минулої пʼятниці працівники ЛКП «Любешів-Комфорт-Сервіс» поновили фарбою роздягалки і пункт рятувальника, прикріпили інформаційні стенди, як в понеділок «вдячні» відвідувачі вирішили внести зміни.
«Закликаємо відвідувачів пляжу бережно відноситись до майна і не вчиняти протиправних дій щодо нього, адже за такі дії є відповідальність згідно Кримінального кодексу України, де статтею 94 «Умисне знищення та пошкодження майна», передбачено штраф у розмірі 850 грн, громадські роботи до 240 год або ж виправні роботи до двох років, або обмеження/позбавлення волі на строк до 3 років», - йдеться у повідомленні.
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