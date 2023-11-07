У селищі на Волині вандали познущалися над пляжем відразу після ремонту

У селищі на Волині вандали познущалися над пляжем відразу після ремонту
Невідомі зловмисники пошкодили роздягалки на пляжі у Любешові на Волині, які нещодавно були приведені до пуття комунальниками.

Про це у телеграмі повідомила Любешівська селищна рада.

Тільки минулої пʼятниці працівники ЛКП «Любешів-Комфорт-Сервіс» поновили фарбою роздягалки і пункт рятувальника, прикріпили інформаційні стенди, як в понеділок «вдячні» відвідувачі вирішили внести зміни.



«Закликаємо відвідувачів пляжу бережно відноситись до майна і не вчиняти протиправних дій щодо нього, адже за такі дії є відповідальність згідно Кримінального кодексу України, де статтею 94 «Умисне знищення та пошкодження майна», передбачено штраф у розмірі 850 грн, громадські роботи до 240 год або ж виправні роботи до двох років, або обмеження/позбавлення волі на строк до 3 років», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вандал, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Герої серед нас. Як воїн ССО нищив ворогів у тилу і вивів людей з окупації
Сьогодні, 19:00
Біля багатоповерхівки в Луцьку вибухнула граната
Сьогодні, 18:42
У селищі на Волині вандали познущалися над пляжем відразу після ремонту
Сьогодні, 18:36
9-річну дитину на Прикарпатті зґвалтував і вбив родич
Сьогодні, 18:11
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком
Сьогодні, 18:06
Схожі новини
Вандали пошкодили могили на цвинтарі у місті на Волині Вандали пошкодили могили на цвинтарі у місті на Волині
07 листопад, 2023, 11:15
Нововолинськ: організаторки алкофотосесії на могилі прибрали на цвинтарі Нововолинськ: організаторки алкофотосесії на могилі прибрали на цвинтарі
02 листопад, 2023, 16:41
На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі На Волині юнка зі спиртним влаштувала «фотосесію» на могилі
02 листопад, 2023, 13:33
Поліція взялася за справу щодо зірваного прапора біля храму на Волині Поліція взялася за справу щодо зірваного прапора біля храму на Волині
07 жовтень, 2023, 16:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Герої серед нас. Як воїн ССО нищив ворогів у тилу і вивів людей з окупації
Сьогодні, 19:00
 0
Біля багатоповерхівки в Луцьку вибухнула граната
Сьогодні, 18:42
 0
У селищі на Волині вандали познущалися над пляжем відразу після ремонту
Сьогодні, 18:36
 0
9-річну дитину на Прикарпатті зґвалтував і вбив родич
Сьогодні, 18:11
 0
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком
Сьогодні, 18:06
 0
Медіа
відео
1/8