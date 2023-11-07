У селищі на Волині вандали познущалися над пляжем відразу після ремонту

Невідомі зловмисники пошкодили роздягалки на пляжі у Любешові на Волині, які нещодавно були приведені до пуття комунальниками.Про це у телеграмі повідомила Любешівська селищна рада.Тільки минулої пʼятниці працівники ЛКП «Любешів-Комфорт-Сервіс» поновили фарбою роздягалки і пункт рятувальника, прикріпили інформаційні стенди, як в понеділок «вдячні» відвідувачі вирішили внести зміни.«Закликаємо відвідувачів пляжу бережно відноситись до майна і не вчиняти протиправних дій щодо нього, адже за такі дії є відповідальність згідно Кримінального кодексу України, де статтею 94 «Умисне знищення та пошкодження майна», передбачено штраф у розмірі 850 грн, громадські роботи до 240 год або ж виправні роботи до двох років, або обмеження/позбавлення волі на строк до 3 років», - йдеться у повідомленні.