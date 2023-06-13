Біля багатоповерхівки в Луцьку вибухнула граната

Біля багатоповерхівки в Луцьку вибухнула граната
У дворі будинку на вулиці Митрополита Шептицького вночі 29 травня пролунав вибух. Мова йде про гранату.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 29 травня вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Митрополита Шептицького (колишня Декабристів) у Луцьку було чути гучний звук, схожий на вибух.

Під час опрацювання повідомлення слідчо-оперативна група з’ясувала, що неподалік одного із будинків здетонував вибуховий пристрій, через що пошкодилось кілька авто.

Постраждалих немає. Вилучено речові докази.

Відомості будуть внесені до ЄРДР. Тривають заходи зі встановлення обставин інциденту.

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Теги: вибух, Луцьк
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