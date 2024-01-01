Герої серед нас. Як воїн ССО нищив ворогів у тилу і вивів людей з окупації
Сьогодні, 19:00
Оператор 3-го полку ССО з позивним «Духовний» вийшов з бою під Бородянкою зі зброєю в руках після того, як його зведена група спробувала зупинити колону ворожої техніки чисельністю в 370 одиниць.
Про це у телеграмі повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Розвідник відходив пішки 40 кілометрів, та був змушений сконтактувати з місцевим населенням, адже село, до якого він вийшов, опинилось в окупації.
У взаємодії зі Службою безпеки України та артилеристами "Духовний" успішно корегував артилерію, яка нищила ворожу техніку, піхоту та склади противника.
Зрештою, відпрацювавши в окупації, "Духовний" успішно вийшов з окупованого хутора та вивів із собою вісім чоловіків, ймовірно, врятувавши тим самим їхнє життя.
Після перевірки на "поліграфі" "Духовний" продовжив службу в тактичній групі ССО.
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Про це у телеграмі повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Розвідник відходив пішки 40 кілометрів, та був змушений сконтактувати з місцевим населенням, адже село, до якого він вийшов, опинилось в окупації.
У взаємодії зі Службою безпеки України та артилеристами "Духовний" успішно корегував артилерію, яка нищила ворожу техніку, піхоту та склади противника.
Зрештою, відпрацювавши в окупації, "Духовний" успішно вийшов з окупованого хутора та вивів із собою вісім чоловіків, ймовірно, врятувавши тим самим їхнє життя.
Після перевірки на "поліграфі" "Духовний" продовжив службу в тактичній групі ССО.
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