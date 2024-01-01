Герої серед нас. Як воїн ССО нищив ворогів у тилу і вивів людей з окупації

Оператор 3-го полку ССО з позивним «» вийшов з бою під Бородянкоюпісля того, як його зведена група спробувала зупинити колону ворожої техніки чисельністю в 370 одиниць.Про це у телеграмі повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.Розвідник відходив пішки 40 кілометрів, та був змушений сконтактувати з місцевим населенням, адже село, до якого він вийшов, опинилось в окупації.У взаємодії зі Службою безпеки України та артилеристами "Духовний" успішно корегував артилерію, яка нищила ворожу техніку, піхоту та склади противника.Зрештою, відпрацювавши в окупації, "Духовний" успішно вийшов з окупованого хутора та вивів із собою вісім чоловіків, ймовірно, врятувавши тим самим їхнє життя.Після перевірки на "поліграфі" "Духовний" продовжив службу в тактичній групі ССО.