Чи планують енергетики відключати світло 30 травня
Сьогодні, 20:35
"Укренерго" заявило, що не прогнозує відключення електроенергії на четвер, 30 травня.
Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.
При зміні ситуації в енергосистемі про відключення повідомлятимуть додатково.
Як відомо, раніше "Укренерго" не прогнозувало відключень на 28 і 29 травня.
З ремонту вивели другий атомний блок за тиждень.
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Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.
При зміні ситуації в енергосистемі про відключення повідомлятимуть додатково.
Як відомо, раніше "Укренерго" не прогнозувало відключень на 28 і 29 травня.
З ремонту вивели другий атомний блок за тиждень.
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