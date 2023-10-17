Чи планують енергетики відключати світло 30 травня

Чи планують енергетики відключати світло 30 травня
"Укренерго" заявило, що не прогнозує відключення електроенергії на четвер, 30 травня.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

При зміні ситуації в енергосистемі про відключення повідомлятимуть додатково.

Як відомо, раніше "Укренерго" не прогнозувало відключень на 28 і 29 травня.

З ремонту вивели другий атомний блок за тиждень.

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Теги: Україна, Волинь, електроенергія, відключина
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