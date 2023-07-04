У ВНУ започаткували нові освітні програми

У ВНУ започаткували нові освітні програми
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки започаткували нові освітні програми та розшили ліцензований обсяг за однією з освітніх програм.

Про це повідомили у навчальному закладі.

Так,відповідно до Наказу МОН України від 24 травня 2024 року № 351-л Волинському національному університету імені Лесі Українки розширено ліцензований обсяг за освітньою програмою Фармація спеціальності 226 Фармація, промислова фармація на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Крім цього, на підставі згаданого вище наказу започатковано підготовку здобувачів: за освітньою програмою Національна безпека спеціальності 256 Національна безпека на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти; за освітньою програмою «Ерготерапія» спеціальності 227 Терапія та реабілітація (спеціалізація 227.02 Ерготерапія) на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

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Теги: Волинь, Луцьк, ВНУ, вступ, освіта, ЗВО
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