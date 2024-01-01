Швеція надасть Україні літак-розвідник, бронетранспортери, ракети на 1,3 мільярда доларів

Уряд Швеції оголосив про один з найбільших пакетів допомоги Україні - військове обладнання на суму 1,3 мільярда доларів.Про це повідомляєПакет, серед іншого, включає виготовлений компанією Saab літак ASC-890 для повітряного спостереження та управління, який може відстежувати кораблі, безпілотники, літаки та ракети. Він має посилити "здатність України ідентифікувати та вражати цілі на великій відстані", мовиться у заяві, яку оприлюднив уряд Швеції 29 травня.Новий пакет допомоги містить також шведські ракети середньої дальності "повітря-повітря" RB 99-AMRAAM, адаптовані для бойових дій "земля-повітря", бронетранспортери PBV 302, амуніцію та технічно-технічне обладнання для ЗСУ.Київ також отримає від Швеції артилерійські снаряди калібру 155 мм, "для боротьби з російськими підрозділами в глибині поля бою", заявили в уряді, але не уточнили, про яку саме кількість мовиться.Серед іншого обладнання у пакеті анонсували також обладнання для супутникового зв’язку, автомобілі для перевезення палива, фінансову допомогу та обслуговування раніше наданої шведської техніки.Крім того, "у зв’язку з цим пакетом, Шведському агентству оборонних досліджень буде доручено підтримати Україну у створенні власного інституту оборонних досліджень. Командно-контрольна спроможність України буде додатково посилена в пакеті шляхом надання терміналів з підпискою на супутниковий зв’язок".