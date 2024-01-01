30 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 30 травня, відзначааєдень народження диригентка-викладачка Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, заслужена працівниця культури України Валентина Гаврилюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.
Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.
Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.
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