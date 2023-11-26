65 років разом: пара з Волині відзначила «залізне» весілля
Сьогодні, 22:38
У Колодяжненській громаді на Волині привітали подружжя Миколи та Віри Лисаків, які 29 травня святкують своє «залізне» весілля.
Пара прожила у шлюбі вже 65 років. Про це повідомили на офіційних сторінках громади.
Микола Кіндратович та Віра Адамівна - найдовше у парі серед жителів громади, і нині, 29 травня, відзначають 65-ту річницю сімейного життя, що у народі знане як «залізне» весілля.
Привітати довгожителів із важливою подією завітали сільський голова Віталій Кашик, директор Центру культури, дозвілля та спорту Юлія Михайлова, працівники культури Зінаїда Дудік та Галина Оніщук.
Микола та Віра Лисаки проживають у с. Грушівка. Не так давно вітали із 91-им днем народження Миколу Кіндратовича, а Вірі Адамівні наразі 85. Все життя вони, як і більшість сільських жителів їх покоління, трудилися у колгоспі. Саме з тих часів Микола Кіндратович полюбив бджільництво і через деякий час завів власну пасіку. Віра Адамівна ж певний період працювала продавчинею у сільському магазині. Життя було тяжким і повним турбот – згадують вони. Та головним набутком шлюбу та плодом їхньої любові є четверо доньок, які подарували їм 5 онуків, а нині подружжя довгожителів тішаться 13-ма правнуками і надіються праправнуків діждати.
"Зичимо – мирного неба України: вільної, незалежної. Спокійного життя у рідній оселі, яку зводили своїми силами. Уваги і турботи рідних. І – безкінечної любові. Адже це головна запорука довгого і щасливого союзу. А ще – взаємоповага та підтримка одне одного.
Тож бажаємо подружжю довгожителів ще багато років у парі! Хай Бог дарує здоров’я та довголіття! Принагідно вітаємо і інші пари, які більше шістдесяти років у шлюбі. Це Павло і Ніна Рудіни із с. Волошки, Костянтин і Віра Рудики із Гончого броду, Сергій та Анастасія Савчуки зі Скулина. Довгих і щасливих літ разом", - йдеться у дописі на сторінці громади.
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Пара прожила у шлюбі вже 65 років. Про це повідомили на офіційних сторінках громади.
Микола Кіндратович та Віра Адамівна - найдовше у парі серед жителів громади, і нині, 29 травня, відзначають 65-ту річницю сімейного життя, що у народі знане як «залізне» весілля.
Привітати довгожителів із важливою подією завітали сільський голова Віталій Кашик, директор Центру культури, дозвілля та спорту Юлія Михайлова, працівники культури Зінаїда Дудік та Галина Оніщук.
Микола та Віра Лисаки проживають у с. Грушівка. Не так давно вітали із 91-им днем народження Миколу Кіндратовича, а Вірі Адамівні наразі 85. Все життя вони, як і більшість сільських жителів їх покоління, трудилися у колгоспі. Саме з тих часів Микола Кіндратович полюбив бджільництво і через деякий час завів власну пасіку. Віра Адамівна ж певний період працювала продавчинею у сільському магазині. Життя було тяжким і повним турбот – згадують вони. Та головним набутком шлюбу та плодом їхньої любові є четверо доньок, які подарували їм 5 онуків, а нині подружжя довгожителів тішаться 13-ма правнуками і надіються праправнуків діждати.
"Зичимо – мирного неба України: вільної, незалежної. Спокійного життя у рідній оселі, яку зводили своїми силами. Уваги і турботи рідних. І – безкінечної любові. Адже це головна запорука довгого і щасливого союзу. А ще – взаємоповага та підтримка одне одного.
Тож бажаємо подружжю довгожителів ще багато років у парі! Хай Бог дарує здоров’я та довголіття! Принагідно вітаємо і інші пари, які більше шістдесяти років у шлюбі. Це Павло і Ніна Рудіни із с. Волошки, Костянтин і Віра Рудики із Гончого броду, Сергій та Анастасія Савчуки зі Скулина. Довгих і щасливих літ разом", - йдеться у дописі на сторінці громади.
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