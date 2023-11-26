65 років разом: пара з Волині відзначила «залізне» весілля

У Колодяжненській громаді на Волині привітали подружжята, які 29 травня святкують своє «залізне» весілля.Пара прожила у шлюбі вже 65 років. Про це повідомили на офіційних сторінках громади.Микола Кіндратович та Віра Адамівна - найдовше у парі серед жителів громади, і нині, 29 травня, відзначають 65-ту річницю сімейного життя, що у народі знане як «залізне» весілля.Привітати довгожителів із важливою подією завітали сільський голова, директор Центру культури, дозвілля та спорту, працівники культуритаМикола та Віра Лисаки проживають у с. Грушівка. Не так давно вітали із 91-им днем народження Миколу Кіндратовича, а Вірі Адамівні наразі 85. Все життя вони, як і більшість сільських жителів їх покоління, трудилися у колгоспі. Саме з тих часів Микола Кіндратович полюбив бджільництво і через деякий час завів власну пасіку. Віра Адамівна ж певний період працювала продавчинею у сільському магазині. Життя було тяжким і повним турбот – згадують вони. Та головним набутком шлюбу та плодом їхньої любові є четверо доньок, які подарували їм 5 онуків, а нині подружжя довгожителів тішаться 13-ма правнуками і надіються праправнуків діждати."Зичимо – мирного неба України: вільної, незалежної. Спокійного життя у рідній оселі, яку зводили своїми силами. Уваги і турботи рідних. І – безкінечної любові. Адже це головна запорука довгого і щасливого союзу. А ще – взаємоповага та підтримка одне одного.Тож бажаємо подружжю довгожителів ще багато років у парі! Хай Бог дарує здоров’я та довголіття! Принагідно вітаємо і інші пари, які більше шістдесяти років у шлюбі. Це Павло і Ніна Рудіни із с. Волошки, Костянтин і Віра Рудики із Гончого броду, Сергій та Анастасія Савчуки зі Скулина. Довгих і щасливих літ разом", - йдеться у дописі на сторінці громади.