У Луцькій громаді хочуть нову систему оповіщення за 57 мільйонів

У Луцькій громаді хочуть нову систему оповіщення за 57 мільйонів
29 травня під час сесії Луцької міської ради депутати проголосували за внесення змін до міської Програми розвитку цивільного захисту.

Йдеться про створення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. На нові сирени в міському бюджеті передбачили 57 мільйонів гривень, розповів у коментарі Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк.

В обласному центрі про повітряну тривогу зараз сповіщають 12 електросирен старого зразку і лише 6 сучасних.

"У Луцьку в нас працює ще радянська система оповіщення централізованого оповіщення, вона обласна, не міська. І коли вона виходить з ладу, потрібен час для її ремонту та відновлення. А в 35 селах громади сирени взагалі відсутні", — каже Юрій Кирилюк.

З початку повномасштабного вторгнення на гарячу лінію 15-80 Луцької міської ради надійшло 135 скарг на роботу сирен, цього року лучани подали вже 56 скарг. Нова система, каже посадовець, зможе працювати під час блекаутів у автономному режимі.

За словами Юрія Кирилюка, планують встановити 34 нових електросирени — 19 у Луцьку і 15 в селах громади, аби інформувати жителів про небезпеку.

"Будемо впроваджувати програму поступово, тому що таких коштів в бюджеті немає. Спершу плануємо встановити п’ять електросирен в місті Луцьку у районах, де погано чути та 5 в селах Княгининок, Забороль, Жидичин та інших", — каже посадовець.

Нова місцева автоматизована система централізованого оповіщення в Луцькій громаді, відповідно до розпоряджень і Постанови Кабінету Міністрів України, має запрацювати до 1 грудня цього року, додав Юрій Кирилюк.

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Теги: оповіщення, гроші, Луцьк, Луцька громада, сирени
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Коментарі 3
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Сумніваюсь що громаді це треба, оповіщення в смс чи в додатку значно дешевше, досить красти в держави!!!
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купіть дронів на ті гроші, РЕБи, транспорт нашій сотці
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За 57 млн могли б запустити військове виробництво
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