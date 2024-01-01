Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с . Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с . Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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