Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с . Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с . Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с . Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с . Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.
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