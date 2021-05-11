Верховний суд підтвердив обов'язковість нового правопису





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"Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету міністрів 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності", - сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.



У січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.



"Як уповноважений із захисту державної мови я відстоював непохитність аргументів уряду як в апеляційному, так і у Верховному суді. Вони довели чинність та обов'язковість застосування українського правопису", - сказав мовний омбудсмен.



Кремінь наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя.



"Ми вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти", - наголосив мовний омбудсмен.



Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів схвалив український правопис у новій редакції. У 2024 році закінчиться п’ятирічний перехідний період, який передбачає поступове впровадження норм нового українського правопису.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховний суд підтвердив чинність і обов’язковість застосування українського правопису, який було схвалено у 2019 році.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на пресслужбу Уповноваженого із захисту державної мови."Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету міністрів 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності", - сказав уповноважений із захисту державної мовиУ січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису."Як уповноважений із захисту державної мови я відстоював непохитність аргументів уряду як в апеляційному, так і у Верховному суді. Вони довели чинність та обов'язковість застосування українського правопису", - сказав мовний омбудсмен.Кремінь наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя."Ми вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти", - наголосив мовний омбудсмен.Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів схвалив український правопис у новій редакції. У 2024 році закінчиться п’ятирічний перехідний період, який передбачає поступове впровадження норм нового українського правопису.

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