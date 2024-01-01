Перші мобілізовані в’язні взяли в полон російського окупанта
Сьогодні, 03:41
Перші засуджені, які долучилися до ЗСУ, нині вже проходять злагодження, а дехто встиг відзначитись тим, що взяв у полон російського військового.
Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю hromadske щодо ефективності мобілізації засуджених.
За її словами, до війська нині долучилися вже понад 600 в’язнів, і це число росте. Станом на 29 травня засуджених, які виявили бажання мобілізуватись, — понад 4 тисячі.
Їхні заяви мають обов’язково розглядати в суді. Перед цим в’язні-добровольці проходять перевірку, військово-лікарську комісію та знайомство з командирами. Висоцька переконує: ініціатива доводить свою ефективність.
«Засуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано — після перевірки, відповідно до закону. Вони готуватимуться і виконуватимуть важливу для нашої держави роботу. Роботи на фронті багато, не обовʼязково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина», — розповіла Висоцька.
Де служитимуть колишні в’язні, визначає Міністерство оборони, додає урядовиця, а втім, запевняє: українська практика не повторює російської.
«З одного боку, ми прийняли виклик не повторити помилки та недемократичні підходи росії. З іншого боку, ми не мали дати засудженим можливість, скажімо так, відслужитись у тилових підрозділах, замінивши своє покарання фактично на свободу. Це теж важливо розуміти, що певний час ці люди мають працювати на державу, а контракт укладається до кінця воєнного стану» — зазначає Висоцька.
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Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю hromadske щодо ефективності мобілізації засуджених.
За її словами, до війська нині долучилися вже понад 600 в’язнів, і це число росте. Станом на 29 травня засуджених, які виявили бажання мобілізуватись, — понад 4 тисячі.
Їхні заяви мають обов’язково розглядати в суді. Перед цим в’язні-добровольці проходять перевірку, військово-лікарську комісію та знайомство з командирами. Висоцька переконує: ініціатива доводить свою ефективність.
«Засуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано — після перевірки, відповідно до закону. Вони готуватимуться і виконуватимуть важливу для нашої держави роботу. Роботи на фронті багато, не обовʼязково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина», — розповіла Висоцька.
Де служитимуть колишні в’язні, визначає Міністерство оборони, додає урядовиця, а втім, запевняє: українська практика не повторює російської.
«З одного боку, ми прийняли виклик не повторити помилки та недемократичні підходи росії. З іншого боку, ми не мали дати засудженим можливість, скажімо так, відслужитись у тилових підрозділах, замінивши своє покарання фактично на свободу. Це теж важливо розуміти, що певний час ці люди мають працювати на державу, а контракт укладається до кінця воєнного стану» — зазначає Висоцька.
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