Громада на Волині отримала пожежний автомобіль від благодійників з Польщі. ФОТО

Громада на Волині отримала пожежний автомобіль від благодійників з Польщі. ФОТО
Городищенська громада отримала пожежний автомобіль від польських благодійників.

Отримати спецтехніку вдалося завдяки довготривалій співпраці Луцької районної військової адміністрації та Державного Агенства Стратегічних Резервів (RARS). Відтак, Сенкевичівська місцева пожежна охорона отримала транспортний засіб для гасіння пожеж, - про це повідомляють у Луцькій районній державній адміністрації.

Пожежний автомобіль, який нещодавно прибув у Городищенської громади від друзів-поляків з гміни Мельник Підляського воєводства, буде використовуватися місцевою пожежною командою у разі надзвичайних ситуацій та забезпечить більш ефективний протипожежний захист найближчих населених пунктів громади.
Громада на Волині отримала пожежний автомобіль від благодійників з Польщі. ФОТО


Варто зазначити, що це не перший результат співпраці з польськими колегами. Такий же пожежний автомобіль уже активно використовується Торчинською громадою та незабаром спеціалізований транспортний засіб прибуде і до Мар'янівської громади.
Громада на Волині отримала пожежний автомобіль від благодійників з Польщі. ФОТО

"Дякуємо благодійникам за активну громадську позицію, щиру допомогу та вагомий внесок в сприяння безпеці критичної інфраструктури громад Луцького району", - йдеться у дописі на сторінці Луцької районної державної адміністрації.
Громада на Волині отримала пожежний автомобіль від благодійників з Польщі. ФОТО

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Теги: Волинь, Городище, Сенкевичівка, Польща, ДСНС, автомобіль
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