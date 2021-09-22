Що зробити українцям, які не приватизували паї, щоб не втратити землю





Про нинішній механізм приватизації паїв та труднощі, як можуть виникнути при цьому для Мар'ян Сащук.



Як приватизувати паї під час воєнного стану

В умовах воєнного стану приватизація землі за загальним правилом призупинена, але люди можуть на себе оформити паї, якщо мають сертифікат про право власності.



"Якщо людина хоче приватизувати землю, на якій стоїть її будинок, і ця нерухомість оформлена належним чином, тоді вона має право приватизувати ділянку навіть в умовах воєнного стану. І таке ж право вона має на приватизацію землі, яку їй до 2001 року надали у користування", - пояснює адвокат.



Він наголошує, що хоч приватизовувати паї дозволили до 2028 року, краще це зробити вже зараз, аби уникнути зайвих проблем.



"Цю процедуру треба зробити якомога швидше, щоб потім не виникало ніяких проблем з сусідами. Наприклад, вони можуть оформити ділянку раніше і тоді сусідські земельні паї накладуться на ваші, які ще не приватизовані. Тоді виникають проблеми, бо треба додатково витрачати кошти, робити нову документацію, змінювати межі ділянки й тому подібне", - пояснює юрист.



Які документи потрібні для приватизації

"Процедура приватизації зав'язана на органі місцевого самоврядування тієї території, на якій розташована ділянка. Для приватизації треба мати сертифікат про право власності на пай. Треба розуміти, що він не є правоустановчим документом як таким, але він дає право на володіння землею", - каже Сащук.



Також крім сертифіката, треба мати витяг з протоколу розподілу земельних часток й витяг зі схеми розподілу цих часток.



"З цими документами людина має звернутися в державний кадастр для того, щоб земельну ділянку зареєстрували. Їй присвоюється кадастровий номер. Після цього ділянка вважається створеною - тобто вона з'являється на публічній кадастровій карті", - говорить експерт.



Потім в орган місцевого самоврядування потрібно подати витяг з державного кадастру, де вказано кадастровий номер землі. Там мають затвердити цю документацію і ухвалити рішення про передання земельної ділянки у власність громадянина. Тоді реєструється право власності в державному реєстрі прав на нерухоме майно.



Скільки коштує оформлення документів і як довго триває

Юрист наголошує, що сама приватизація безкоштовна, а от за оформлення документації фіксованої суми нема.



"Вартість тих послуг залежить від регіону, де саме знаходиться земельна ділянка. Наприклад, виготовлення технічної документації у Львівській області коштує 4-5 тисяч гривень. А от в Одеській області суми суттєво вищі", - говорить експерт.



Процес приватизації займає 3-4 місяці. Але все залежить від самого органу місцевого самоврядування, який може суттєво затягувати оформлення.



Які можуть виникнути проблеми з оформленням

"З юридичної точки зору, усе чітко прописано, як має діяти орган самоврядування, але на практиці, на жаль, доволі часто трапляються випадки, коли затягують процедуру, часто не ухвалюють рішення, або дають якісь безпідставні відмови, що призводить до того, що людям доводиться звертатися суду. Тобто є корупційний ризик", - каже Сащук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці, які не змогли приватизувати свої паї через повномасштабне вторгнення, відтепер зможуть це зробити до 2028 року. Відповідне рішення нещодавно ухвалила Верховна Рада.Про нинішній механізм приватизації паїв та труднощі, як можуть виникнути при цьому для РБК-Україна розповів адвокатВ умовах воєнного стану приватизація землі за загальним правилом призупинена, але люди можуть на себе оформити паї, якщо мають сертифікат про право власності."Якщо людина хоче приватизувати землю, на якій стоїть її будинок, і ця нерухомість оформлена належним чином, тоді вона має право приватизувати ділянку навіть в умовах воєнного стану. І таке ж право вона має на приватизацію землі, яку їй до 2001 року надали у користування", - пояснює адвокат.Він наголошує, що хоч приватизовувати паї дозволили до 2028 року, краще це зробити вже зараз, аби уникнути зайвих проблем."Цю процедуру треба зробити якомога швидше, щоб потім не виникало ніяких проблем з сусідами. Наприклад, вони можуть оформити ділянку раніше і тоді сусідські земельні паї накладуться на ваші, які ще не приватизовані. Тоді виникають проблеми, бо треба додатково витрачати кошти, робити нову документацію, змінювати межі ділянки й тому подібне", - пояснює юрист."Процедура приватизації зав'язана на органі місцевого самоврядування тієї території, на якій розташована ділянка. Для приватизації треба мати сертифікат про право власності на пай. Треба розуміти, що він не є правоустановчим документом як таким, але він дає право на володіння землею", - каже Сащук.Також крім сертифіката, треба мати витяг з протоколу розподілу земельних часток й витяг зі схеми розподілу цих часток."З цими документами людина має звернутися в державний кадастр для того, щоб земельну ділянку зареєстрували. Їй присвоюється кадастровий номер. Після цього ділянка вважається створеною - тобто вона з'являється на публічній кадастровій карті", - говорить експерт.Потім в орган місцевого самоврядування потрібно подати витяг з державного кадастру, де вказано кадастровий номер землі. Там мають затвердити цю документацію і ухвалити рішення про передання земельної ділянки у власність громадянина. Тоді реєструється право власності в державному реєстрі прав на нерухоме майно.Скільки коштує оформлення документів і як довго триваєЮрист наголошує, що сама приватизація безкоштовна, а от за оформлення документації фіксованої суми нема."Вартість тих послуг залежить від регіону, де саме знаходиться земельна ділянка. Наприклад, виготовлення технічної документації у Львівській області коштує 4-5 тисяч гривень. А от в Одеській області суми суттєво вищі", - говорить експерт.Процес приватизації займає 3-4 місяці. Але все залежить від самого органу місцевого самоврядування, який може суттєво затягувати оформлення."З юридичної точки зору, усе чітко прописано, як має діяти орган самоврядування, але на практиці, на жаль, доволі часто трапляються випадки, коли затягують процедуру, часто не ухвалюють рішення, або дають якісь безпідставні відмови, що призводить до того, що людям доводиться звертатися суду. Тобто є корупційний ризик", - каже Сащук.

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