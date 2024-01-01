Заміняє 50 бійців: на Волині для військових ремонтують землерийну машину «Ластівку». ВІДЕО

Заміняє 50 бійців: на Волині для військових ремонтують землерийну машину «Ластівку». ВІДЕО
На Волині відновлюють землерийну машину, яка копає окопи для військовослужбовців.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Полкова землерийна машина(ПЗМ 3), або ж «Ластівка» - українська розробка для інженерних робіт, риття траншей, окопів.

Як каже військовослужбовець Вадим Провоторов, машина вкопується на глибину 120 сантиметрів і може замінити 50 бійців.

Довгий час машина слугувала допомогою для 24 ОМБр, але вийшли з ладу її основні механізми. За допомогою «ластівки» за день можна спорудити до кілометра окопів на лінії фронту, особливо там, де лопати не допомагають.

Відновлювати спецтехніку взялися на одному із підприємств на Волині. Частину коштів на ремонт та відновлення виділить підприємство, проте потрібна певна сума коштів на системи гідравліки, пневматики тощо.

Долучитися до збору коштів на ремонт «Ластівки» можна за ПОСИЛАННЯМ.


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Теги: Волинь, війна, Ластівка
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