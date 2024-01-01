Уночі захисники збили 32 «шахеди» та 7 крилатих ракет
Сьогодні, 09:00
За ніч Сили протиповітряної оборони збили сім ворожих крилатих ракет та 32 безпілотники.
Про це повідомило командування Повітряних сил.
Зазначається, що в ніч на 30 травня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – рф. та мису Чауда (Крим).
Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони.
В результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.
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Про це повідомило командування Повітряних сил.
Зазначається, що в ніч на 30 травня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – рф. та мису Чауда (Крим).
Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони.
В результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.
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